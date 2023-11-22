6 лет monobank. Интересные факты о финтех-проекте — Finance.ua

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6 лет monobank. Интересные факты о финтех-проекте

Фондовый рынок
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6 лет monobank. Интересные факты о финтех-проекте
6 лет monobank. Интересные факты о финтех-проекте, Фото: monobank
Сегодня monobank исполнилось шесть лет. За это время компания Fintech Band вошла в десятку крупнейших IT-компаний страны.
В день рождения мобильного банка Finance.ua решил собрать несколько интересных фактов о проекте.

Важные цифры 2023 года для банка:

  • за 6 лет банк выдал 16,2 млн эмитированных карт и в августе 2023 года занял второе место среди украинских банков по количеству эмитированных карт;
  • клиенты банка накопили более 5 млн гривен кешбэка;
  • через «Банку» в приложении собрали 28 млрд гривен на благотворительность. Сейчас это главный инструмент волонтеров;
  • 15 ноября 2023 года карту mono открыл 7 777 777-й клиент;
  • После того как Национальный банк объявил о введении плавающего курса, за вечер клиенты банка купили 7,2 миллиона долларов на трехмесячные депозиты и 10,8 миллиона долларов на карты. Это вчетверо больше обычного;
  • CNBC включил monobank в глобальный рейтинг ТОП-200 финтех-компаний мира. monobank — единственный проект из Украины в рейтинге;
  • в июле банк зафиксировал рекорд по самой быстрой регистрации клиента в mono через «Дія» — 99 секунд;
  • мобильное приложение monobank заняло первое место в рейтинге цифровых банков Украины, который составил Forbes, набрав 17 баллов из 20.
Также в мобильном приложении банка есть игры, и они достаточно популярны среди пользователей. Одна игра — Space Invader, а вторая — «Саперт» с Патроном.
Интересно, что в 2020 году суммарное количество часов, сколько провели клиенты банка в игре «Саперт» с Патроном — составляет 30 лет. Также сейчас все с нетерпением ждут обновления приложения.
В этом году mono запустил международную доставку физических карточек более чем в 180 стран. Это первая технологическая реализация международной доставки карт клиентам среди украинских банков.
Кроме того, monobank готовится выйти на рынок Польши с проектом stereo by mono. По замыслу, stereo имеет схожий функционал к monobank с акцентом на онлайн-услугах. Но Польская Комиссия по финансовому надзору имеет замечания к финтех-проекту. Поэтому когда проект запустится в Польше — пока неизвестно.
Кстати, к своему дню рождения мобильный банк собирает на FPV дроны «Колибри» для 53 ОМБр, цель — 50 миллионов гривен. За донат можно получить подарок. Детали на своей странице в Telegram рассказал соучредитель проекта Олег Гороховский. Поэтому присоединяйтесь к поздравлениям 🎈
По материалам:
Finance.ua
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