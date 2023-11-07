monobank оставит старый интерфейс приложения на определенное время — Гороховский Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

monobank оставит старый интерфейс приложения на определенное время — Гороховский

Пользователи monobank определенное время могут использовать старый интерфейс приложения.

Об этом в комментарии Forbes рассказали основатели крупнейшего необанка Украины, комментируя подготовку к редизайну.

Недовольство части пользователей не изменило планы. Обновленный интерфейс запустится в бета-версии через две-три недели, сообщил соучредитель и CMO Михаил Рогальский. По его словам, даты полноценного релиза нет.

«Долгое время клиенты смогут выбирать, каким интерфейсом пользоваться», — говорит Олег Гороховский и добавляет, что новые продукты и сервисы будут разрабатываться в основном для нового интерфейса monobank 2.0.

За шесть лет существования необанк оброс большим количеством функционала: несколько гривневых и валютных карт, ФЛП-счет, банки для накопления и т. д.

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«В нынешней архитектуре приложения сложно развивать новые продукты, — говорит Михаил Рогальский. — Она сформировалась, когда у monobank была только одна карта».

Новых услуг будет появляться все больше, отметил Гороховский.

«Все это должно логично помещаться в нашем приложении», — добавил он.

В этот раз monobank не отдавал разработку дизайна на аутсорс. Его в течение четырех месяцев производила внутренняя команда. На это ушло 1560 часов работы разработчиков и 1120 часов работы команды дизайна, отметил Гороховский.

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