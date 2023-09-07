НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Ноу-хау от monobank — доставка карт за рубеж через приложение Сегодня 16:50 — Финтех и Карты

Ноу-хау от monobank — доставка карт за рубеж через приложение

monobank первым среди украинских банков реализовал функцию заказа доставки пластиковой карты за рубеж через мобильное приложение. Сегодня каждый его клиент, который находится за пределами Украины и которому нужна физическая карта, может заказать ее, сделав пару свайпов по экрану смартфона.

Для этого нужно:

Открыть приложение и на главном экране свайпом влево перейти в настройки карты.

Нажмите «Выпустить пластиковую карту», ​​выберите страну и способ доставки.

Указать адрес и реквизиты получателя.

После оформления будут списаны денежные средства за доставку.

В приложении поступит сообщение с трек-номером для отслеживания статуса доставки.

Доставка может осуществляться двумя компаниями: Ukrposhta International и Nova Poshta. Первая делает адресную доставку, вторая, кроме того, также доставляет карты в свои заграничные отделения и почтоматы.

Дополнительные преимущества услуги:

— получить карту можно более чем в 180 странах мира;

monobank не берет оплату за международную доставку — вы оплачиваете только тариф оператора доставки;

— возможность отслеживания статуса доставки прямо через приложение monobank;

— когда карта будет в стране получения, мы вышлем сообщение.

Услуга может быть полезна как действующим клиентам, которые находятся за рубежом и желают заказать или перевыпустить физическую карту, так и новым клиентам, которым нужен пластик.

Напомним, доставка карт monobank в страны ЕС была доступна еще с апреля 2022 года, но заказать услугу можно было только через обращение в службу заботы. Ее стоимость зависела от страны получения от 10 злотых по территории Польши до 20 злотых в другие страны Евросоюза. С сегодняшнего дня это можно сделать проще и дешевле через приложение (которое нужно обновить).

monobank По материалам:

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