monobank начал открывать счета для самозанятых лиц — Finance.ua

monobank начал открывать счета для самозанятых лиц
В мобильном приложении monobank появилась возможность открыть счет для самозанятых лиц. Услуга начинает действовать с 14 июня.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
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Услуга будет полезна для адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих и частных исполнителей.
Как открыть счет
Чтобы открыть такой счет, нужно обновить приложение до последней версии.
После этого в верхнем меню, где выбор карт, нужно нажать «Открыть карту или счет», затем нужно выбрать счет НПД в гривне.
Открытие, обслуживание, платежи — 0 грн. Для бухгалтеров доступен веб-кабинет.
Справка Finance.ua:
- monobank повысил ставки по новым депозитам в гривне и валюте, а также добавил депозиты в валюте сроком 6 и 12 месяцев с правом досрочного расторжения. Новые ставки действуют с 31 мая;
- на сайте отзывов о работе банков клиент monobank пожаловался, что ему не хватает функционала который позволит выключить международные платежи. По мнению клиента, это снижает уровень безопасности. Представитель monobank рассказал, как это можно сделать;
- monobank изменил настройки по проведению транзакций в интернете. Речь идет, в частности, о платежах без подтверждения в приложении.
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