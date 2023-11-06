monobank готовит глобальное обновление приложения — Finance.ua

monobank готовит глобальное обновление приложения Сегодня 11:03 — Финтех и Карты

monobank готовит глобальное обновление приложения

monobank планирует запустить обновленное приложение до конца ноября.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель проекта Олег Гороховский.

«Я юзаю уже 2 месяца. На вторую неделю привык. На третьей даже начало нравиться. Приложение должно развиваться. Он не может всегда быть старым», — написал Гороховский.

Как рассказал Олег Гороховский в комментарии dev.ua, приложение пока проходит альфа-тестирование.

«В него еще вносятся изменения, но „скелет“ будет таким. В бета-версию дадим до конца ноября, и достаточно долгое время клиенты смогут выбирать, какой версией пользоваться», — сказал соучредитель.

По его словам, новые фишки будут дальше разрабатываться уже под новый дизайн.

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