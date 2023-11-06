monobank готовит глобальное обновление приложения — Finance.ua

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monobank готовит глобальное обновление приложения

Финтех и Карты
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monobank готовит глобальное обновление приложения
monobank готовит глобальное обновление приложения
monobank планирует запустить обновленное приложение до конца ноября.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале соучредитель проекта Олег Гороховский.
«Я юзаю уже 2 месяца. На вторую неделю привык. На третьей даже начало нравиться. Приложение должно развиваться. Он не может всегда быть старым», — написал Гороховский.
monobank готовит глобальное обновление приложения
Как рассказал Олег Гороховский в комментарии dev.ua, приложение пока проходит альфа-тестирование.
«В него еще вносятся изменения, но „скелет“ будет таким. В бета-версию дадим до конца ноября, и достаточно долгое время клиенты смогут выбирать, какой версией пользоваться», — сказал соучредитель.
По его словам, новые фишки будут дальше разрабатываться уже под новый дизайн.

Справка Finance.ua:

  • monobank запустил сервис ПРРО для выдачи фискальных чеков, учета товара, дистанционного управления и приема оплат check by;
  • monobank изучает возможность открываться на литовском рынке;
  • польская Комиссия по финансовому надзору (KNF) имеет замечание к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank. Он должен был запуститься на польском рынке еще в марте, но этого еще не произошло.

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По материалам:
dev.ua
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