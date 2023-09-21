У monobank запустили програмне РРО check by. Як воно працює — Finance.ua

У monobank запустили програмне РРО check by. Як воно працює Вчора 16:02 — Фінтех і Картки

У monobank запустили програмне РРО check by. Як воно працює

monobank запустив сервіс ПРРО для видачі фіскальних чеків, обліку товару, дистанційного керування та приймання оплат check by.

З 1 жовтня в Україні повертаються штрафи за торгівлю без касових апаратів. Напередодні цього monobank розробив ПРРО check by mono, за допомогою якого можна буде видавати чеки, керувати продажами та вести облік своїх товарів чи послуг.

В процесі використання ПРРО можна буде обрати зручний спосіб приймання оплат:

платіжний термінал за 819 грн/міс.;

tap to mono (термінал у смартфоні) за 180 грн/міс.;

QR-код чи інтернет-еквайринг за 180 грн/міс.

За кожну транзакцію з українських карток комісія складе 1,3%, з іноземних — 2%.

Щоб підключити, потрібно:

ФОП у mono;

номер телефону;

залишити заявку на сторінці сервісу.

Довідка Finance.ua:

monobank придбав сервіс для бронювання столиків у закладах TakeUsEat. Тепер він стане частиною екосистеми expirenza by mono;

monobank реалізував функцію замовлення доставки пластикової картки за кордон через мобільний застосунок;



monobank не планує додавати Bitcoin як опцію оплати для своїх послуг.



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