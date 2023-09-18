monobank придбав сервіс TakeUsEat — Finance.ua

monobank придбав сервіс TakeUsEat Сьогодні 11:15 — Фондовий ринок

monobank придбав сервіс TakeUsEat

monobank придбав сервіс для бронювання столиків у закладах TakeUsEat. Тепер він стане частиною екосистеми expirenza by mono.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

TakeUsEat у 2020 році заснували Олександр Леськів, Наталя Шкаровська, Серафима Лопухіна та Ольга Кірдяєва.

За словами Гороховського, робота над ним стартувала як студентське хоббі. «Нас дуже надихають молоді команди, які здатні самостійно створити та розвивати унікальний продукт. TakeUsEat стане частиною екосистеми expirenza by mono, яка дає ресторанам один QR на меню, оплату, чайові, відгуки та оцінки», — додав він.

Банкір додав, що тепер гості отримають ще й зручне бронювання столиків, а ресторани — ще більше корисної аналітики.

Загалом expirenza by mono підключили вже понад 1100 закладів.

Довідка Finance.ua:

monobank не планує додавати Bitcoin як опцію оплати для своїх послуг;

у мобільному застосунку monobank з’явилась можливість відкрити рахунок для самозайнятих осіб. Послуга починає діяти з 14 червня.

Економічна Правда За матеріалами:

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