НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Ноу-хау від monobank — доставка карток за кордон через додаток Сьогодні 16:50 — Фінтех і Картки

Ноу-хау від monobank — доставка карток за кордон через додаток

monobank першим серед українських банків реалізував функцію замовлення доставки пластикової картки за кордон через мобільний застосунок. Від сьогодні кожен його клієнт, який знаходиться за межами України і якому потрібна фізична карта, може замовити її, зробивши пару свайпів по екрану смартфону.

Для цього потрібно:

Відкрити застосунок і на головному екрані свайпом вліво перейти у налаштування картки.

Натиснути «Випустити пластикову картку», обрати країну та спосіб доставки.

Вказати адресу та реквізити отримувача.

Після оформлення будуть списані кошти за доставку.

У застосунок надійде повідомлення з трек-номером для відстеження статусу доставки.

Доставка може здійснюватись двома компаніями: Ukrposhta International та Nova Poshta. Перша здійснює адресну доставку, друга, окрім цього, також доставляє картки у свої закордонні відділення та поштомати.

Додаткові переваги послуги:

— отримати картку можна більше, ніж у 180 країнах світу;

monobank не бере оплату за міжнародну доставку — ви сплачуєте тільки тариф оператора доставки;

— можливість відстежування статусу доставки прямо через застосунок monobank;

— коли картка буде в країні отримання, ми надішлемо повідомлення.

Послуга може бути корисною як діючим клієнтам, які перебувають за кордоном і хочуть замовити або перевипустити фізичну картку, так і новим клієнтам, яким потрібен пластик.

Нагадаємо, доставка карток monobank в країни ЄС була доступна ще з квітня 2022 року, але замовити послугу можна було лише через звернення у службу турботи. Її вартість залежала від країни отримання: від 10 злотих по території Польщі до 20 злотих в інші країни Евросоюза. Від сьогодні це можна зробити простіше і дешевше через застосунок (який потрібно оновити).

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