В Минобороны одобрили проект Национальной стратегии по противоминной деятельности — Finance.ua

В Минобороны одобрили проект Национальной стратегии по противоминной деятельности Сегодня 14:30 — Казна и Политика

В Минобороны одобрили проект Национальной стратегии по противоминной деятельности

Министерство обороны одобрило проект Национальной стратегии по противоминной деятельности до 2033 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве рассказали, что провели заседание Национального органа по противоминной деятельности. Участие в мероприятии приняли представители профильных министерств.

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«Одобрен проект Национальной стратегии по противоминной деятельности до 2033 года, которую вскоре подадут на рассмотрение и утверждение Советом национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Также обсудили вопросы заказа, планирования и координации выполнения задач разминирования внутренних вод, территориального моря, исключительной морской экономической зоны Украины.

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Среди других вопросов — сосредоточили внимание на планировании и координации информационных мероприятий по уменьшению социального, экономического и экологического влияния взрывоопасных предметов на жизнь и деятельность украинского населения.

Напомним, Европейский союз передал Украине систему для разминирования DOK-ING MV-10: она поможет обезвреживать противопехотные, противотанковые мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы.

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В «KSE Агроцентре» ранее сообщили , что разминирование сельхозземли состоит из разных этапов, стоимость которых может значительно варьироваться.

Стоимость разминирования зависит от используемых методов, а также от того, действительно ли загрязнена земля, насколько и чем именно. Проверка с помощью спутниковых снимков стоит ниже $1 за гектар. А если земля загрязнена неразорванными снарядами и минными ловушками, стоимость очистки вручную может достигать $100 тыс. за гектар.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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