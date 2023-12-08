Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации — Finance.ua

Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации

Кабинет Министров на внеочередном заседании выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

«На внеочередном заседании правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах», — говорится в сообщении.

По его словам, в частности, 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн — на спецтехнику.

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Немчинов подчеркнул, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов.

Напомним, ранее Министерство обороны и цифровой трансформации создало межведомственную рабочую группу по возведению военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, к строительству 2−3 линий будут привлекать бизнес, готовый оказывать меценатскую помощь.

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Українська правда По материалам:

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