Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации

Казна и Политика
26
Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации
Правительство выделило почти 800 млн грн на разминирование и фортификации
Кабинет Министров на внеочередном заседании выделил более 788 млн грн на фортификационные укрепления и разминирование территорий.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.
«На внеочередном заседании правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах», — говорится в сообщении.
По его словам, в частности, 759 млн грн будут направлены на закупку автотехники и 29 млн грн — на спецтехнику.

Читайте также: Как изменялись расходы на оборону за годы независимости Украины

Немчинов подчеркнул, что это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и существенно ускорить сроки очистки украинских земель от российских мин и снарядов.
Напомним, ранее Министерство обороны и цифровой трансформации создало межведомственную рабочую группу по возведению военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, к строительству 2−3 линий будут привлекать бизнес, готовый оказывать меценатскую помощь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.