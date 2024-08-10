В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина — Finance.ua

В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина Сегодня 13:24 — Казна и Политика

В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина, Фото: freepik

В 2023 году каждый второй ФЛП был основан женщиной, а каждую третью компанию также возглавляла женщина.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

По словам первой вице-премьера-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство.

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«В прошлом году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла женщина. Но при этом гендерный разрыв по-прежнему является ежедневной реальностью многих украинок», — говорит Свириденко.

Она отмечает, что исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятий преобладают все же мужчины-руководители или владельцы.

Преодоление гендерного дисбаланса

В то же время в министерстве признают существование гендерного дисбаланса в бизнес-среде.

Для преодоления гендерного разрыва Министерство экономики при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, ранее — Western NIS Enterprise Fund), при реализации с KSE Foundation Киевской школы экономики и в партнерстве с AT «Ощадбанк» запустило грантовую программу «Создавай!» для поддержки женщин, являющихся владелицами производств.

Проект с бюджетом в $1 миллион нацелен на масштабирование и развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки.

Грантовые средства (максимальная сумма — $15 тыс.) победительницы программы смогут потратить на:

приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования;

не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.

Через два месяца после получения средств предпринимательницы должны отчитаться об израсходованных средствах.

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«Запрос, который получили в ответ, поражает и еще раз доказывает, что женщины стремятся к большему. Наша задача — создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, сегодня столь необходимые экономике», — отметила Свириденко.

По ее словам, в оргкомитет программы, которая стартовала в конце апреля, уже поступило более тысячи заявок от предпринимателей со всей Украины.

Наибольшее количество заявок поступило от владельцев бизнеса из следующих регионов Украины:

западного — 41% от общего количества;

центрального — 18%;

северного — 18%.

Меньше всего — из восточного (14%) и южного (9%). 12% аппликанток развивают свой бизнес в сельской местности.

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Анализ заявок на участие в программе показал, что около 60% участниц представляют пищевую и легкую промышленность, в частности производство одежды.

Полиграфия и мебельное производство также пользуются популярностью, составляя около 5% от общего количества заявок каждая.

В Минэкономики подчеркивают, что многие женские бизнесы были открыты во время войны, и получение грантовой поддержки позволит им выйти на новый уровень развития.

Имена победительниц будут оглашаться постепенно. Первая часть получательниц грантов станет известна в начале августа.

Напомним, в Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.

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