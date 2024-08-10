В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина

Казна и Политика
25
В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина
В Минэкономики сообщили, что в 2023 году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина, Фото: freepik
В 2023 году каждый второй ФЛП был основан женщиной, а каждую третью компанию также возглавляла женщина.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
По словам первой вице-премьера-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство.
Читайте также
«В прошлом году каждый второй ФЛП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла женщина. Но при этом гендерный разрыв по-прежнему является ежедневной реальностью многих украинок», — говорит Свириденко.
Она отмечает, что исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятий преобладают все же мужчины-руководители или владельцы.

Преодоление гендерного дисбаланса

В то же время в министерстве признают существование гендерного дисбаланса в бизнес-среде.
Для преодоления гендерного разрыва Министерство экономики при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF, ранее — Western NIS Enterprise Fund), при реализации с KSE Foundation Киевской школы экономики и в партнерстве с AT «Ощадбанк» запустило грантовую программу «Создавай!» для поддержки женщин, являющихся владелицами производств.
Читайте также
Проект с бюджетом в $1 миллион нацелен на масштабирование и развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки.
Грантовые средства (максимальная сумма — $15 тыс.) победительницы программы смогут потратить на:
  • приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования;
  • не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.
Через два месяца после получения средств предпринимательницы должны отчитаться об израсходованных средствах.
Читайте также
«Запрос, который получили в ответ, поражает и еще раз доказывает, что женщины стремятся к большему. Наша задача — создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, сегодня столь необходимые экономике», — отметила Свириденко.
По ее словам, в оргкомитет программы, которая стартовала в конце апреля, уже поступило более тысячи заявок от предпринимателей со всей Украины.
Наибольшее количество заявок поступило от владельцев бизнеса из следующих регионов Украины:
  • западного — 41% от общего количества;
  • центрального — 18%;
  • северного — 18%.
Меньше всего — из восточного (14%) и южного (9%). 12% аппликанток развивают свой бизнес в сельской местности.
Читайте также
Анализ заявок на участие в программе показал, что около 60% участниц представляют пищевую и легкую промышленность, в частности производство одежды.
Полиграфия и мебельное производство также пользуются популярностью, составляя около 5% от общего количества заявок каждая.
В Минэкономики подчеркивают, что многие женские бизнесы были открыты во время войны, и получение грантовой поддержки позволит им выйти на новый уровень развития.
Читайте также
Имена победительниц будут оглашаться постепенно. Первая часть получательниц грантов станет известна в начале августа.
Напомним, в Украине фриланс всегда был более популярен среди мужчин, но война и другие экономические факторы задают свои тренды — количество мужчин среди новых фрилансеров стало уменьшаться. Среди специалистов, которые переходят работать на фриланс, выросла доля женщин. В настоящее время она составляет 59%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.