В Минобороны назвали количество женщин, обращающихся в рекрутинговые центры — Finance.ua

В Минобороны назвали количество женщин, обращающихся в рекрутинговые центры Сегодня 20:19

В Минобороны назвали количество женщин, обращающихся в рекрутинговые центры, Фото: mil.gov.ua

Сегодня до 20% всех, кто обращается в рекрутинговые центры для службы в ВСУ, составляют женщины.

Об этом сообщил Уполномоченный представитель Министерства обороны Алексей Бежевец в выпуске Small Talk на YouTube, говоря о результатах работы центров за полгода.

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«На сегодняшний день примерно 17%, до 20% всех людей, которые остаются после первого визита и с ними дальше происходит работа, то есть идет подбор им вакансий и помощь для попадания потом в свое подразделение — это женщины. Это действительно классно, потому что это показывает большой потенциал собственно женщин в армии», — сказал Бежевец.

По его словам, нередки случаи, когда женщины — жены, сестры, матери приходят в центры рекрутинга, чтобы узнать о вакансиях для своих мужчин.

«Есть разные жизненные ситуации. И это нормально. Мы так и объясняем людям: придите, спросите. Если нужно, то хоть 10 раз приходите, звоните. Мы создаем систему для вас, чтобы вы определились и попали в выбранное подразделение», — подчеркнул представитель Минобороны.

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По его данным, всего за полгода в систему рекрутинговых центров Минобороны обратилось более 10 тыс. человек. И динамика показывает, что все больше людей присоединяются к ВСУ и в целом к ​​обороне именно как добровольцы, то есть рекрутированы.

«В целом мы видим, что информационно влияние есть и все больше и больше людей знают, что такая возможность есть и обращаются либо непосредственно в воинские части, либо в рекрутинговые центры, либо в мобильные рекрутинговые группы. На сегодняшний день примерно треть всех людей, которые присоединяются к военным частям сил обороны, — это добровольцы. То есть это люди, которые добровольно пришли, нашли себе должность, вступили в коммуникацию с военным подразделением, рекрутировались и служат», — сказал Бежевец.

Можно ли обратиться в рекрутинговый центр после получения повестки

Он отметил, что ничего не мешает человеку, который получил первую повестку — то есть приглашение в ТЦК для обновления учетных данных, обратиться в рекрутинговый центр.

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«Такие случаи есть. И это не редкие случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой — „я пришел мобилизоваться“, а непосредственно уже с рекомендательным письмом — „как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня“. И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе», — подчеркнул Бежевец.

Напомним, в Минюсте сообщили , что с Вооруженными силами Украины заключили контракт первые семь женщин, отбывавших наказание в тюрьме.

УНІАН По материалам:

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