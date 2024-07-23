Из банков мобилизовали на фронт до 15% мужчин — Finance.ua

Из банков мобилизовали на фронт до 15% мужчин Сегодня 16:39

Из банков мобилизовали на фронт до 15% мужчин

HR-специалисты банков принимают на себя удар гнева, недовольство и возмущение работников проблемами с мобилизацией и бронированием.

Об этом рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола «Эмиграция, мобилизация и кадровый голод на финансовом рынке: как решить проблему», проведенного «Финансовым клубом».

«Мы использовали всю квоту. У нас забронировано 10,5% общей численности. Это половина тех, кого можно забронировать. Мобилизировано у нас 2,7% от общей численности. Это примерно 11% от военнообязанных», — говорит директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба.

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О психологическом давлении на отдел кадров говорит директор по управлению персоналом Сенс Банка Елена Великая.

«HR любой компании сталкивался с определенным эмоциональным напряжением внутри компании относительно того, что „вы не хотите бронировать“, или „по какому принципу вы выбираете, кого бронировать“. Такой эмоциональный максимум ощущался как у мужчин, так и у женщин, например, если это семейные пары, работающие в разных подразделениях. И на самом деле это достаточно трудный вопрос для эйчара: не только с точки зрения поддержки операционного ритма компании, но и с точки зрения эмоциональной составляющей», — отметила Великая.

Незабронированные сотрудники банка, по ее словам, могут винить HR в том, что «компания хочет, чтобы он ушел на фронт, поэтому он будет увольняться».

«В начале лета мы начали очень активно получать повестки. Мы сначала сильно стрессовали, пытались найти, как нам сохранить жизнеспособность нашей команды, а потом поняли, что наша философия следующая: мы действуем исключительно в рамках законодательства, исключительно в нормах имеющейся квоты. Мы принимаем тот факт, что мобилизация будет усиливаться, и каждый военнообязанный должен быть мобилизованным, и мы как HR-команда должны принять это, спрогнозировать, сформировать определенный бекап на ключевые должности и двигаться дальше без эмоциональной неожиданности», — рассказала Великая.

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«У нас сейчас мобилизовано 2,5%. Из них почти все мужчины и семь женщин, ушедших добровольцами. Два человека были демобилизованы. Поскольку мы критически важное предприятие, мы вправе бронировать 50% своего персонала. Мы уже полную квоту забронировали», — отметила HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер.

Чтобы помочь своему персоналу, банк нанимал сторонних юристов, имеющих опыт общения с ТЦК.

«У нас был пилот на три месяца, когда мы оказывали сотрудникам бесплатную юридическую поддержку от юридической компании. И нам это очень помогло, потому что были факты незаконного задержания людей, были ситуации, когда человека забирали в ТЦК и выдавали ему боевую повестку. И за счет консультации, за счет быстрых контактов, а у нас не только в Киеве были ситуации, но и в регионах, очень оперативно выезжали юристы и забирали человека из ТЦК без вручения повестки», — рассказала Фехер.

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Полностью использовали квоту и в Сенс Банке.

«Мы можем забронировать только 50% от общей численности военнообязанных. Свою квоту мы тоже использовали, но показатель мобилизованных у нас выше — около 15% военнообязанных мужчин. Ощущаем дефицит квоты на бронирование», — говорит Великая.

По ее словам, есть определенная категория мужчин, которые критически важны для банка, но долгое время нельзя было бронировать сотрудников с дефицитными военно-учетными специальностями.

«Мы предупреждаем наш персонал, что мы будем ожидать окончания периода бронирования определенной категории персонала, которая не является ключевой для операционного ритма банка, и будем перебронировать более ключевых людей именно с точки зрения BCP (Business Continuity Plan. — Ред.) организации», — отметила Великая.

Фінансовий клуб По материалам:

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