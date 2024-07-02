Предприниматели смогут получить бронь от мобилизации: каковы условия для ФЛП — Finance.ua

Предприниматели смогут получить бронь от мобилизации: каковы условия для ФЛП
В период всеобщей мобилизации в Украине индивидуальные предприниматели (ФЛП) пока не могут получить бронь для себя или своих сотрудников. Возможность оформления брони для ФЛП появится только после принятия специального законопроекта об экономическом бронировании. Однако даже в этом случае ФЛП должны будут соответствовать определенным критериям.
Модели брони для предпринимателей предусматривают, что физическое лицо-предприниматель обязано ежемесячно вносить 20 400 грн военного сбора. Однако это не единственное условие. Также требуется:
- регистрация за шесть месяцев и более до дня вступления в силу закона;
- ежемесячный доход не менее троекратного размера сбора за бронь, то есть более 61 200 грн в месяц.
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты
«У нас есть целые индустрии, где ФЛП являются важной составляющей бизнес-процессов. Не бронировать их, я считаю, было бы ошибкой», — заявил один из авторов всех трех законопроектов, глава комитета по экономическому развитию Верховной Рады Дмитрий Наталуха («Слуга народа»).
По его словам, многие бизнесы теряют деньги, а страна — налоги из-за срывов контрактов и обеспокоенности иностранцев по поводу заключения новых с украинцами.
Пока ни один из законопроектов не принят, единственный способ для ФЛП получить отсрочку — выполнение оборонных заказов или заказов для местных органов власти и военных администраций, необходимых для обеспечения обороноспособности страны. Однако такие ФЛП должны иметь заключенные договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.
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