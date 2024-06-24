Отсрочка от мобилизации: кто имеет право в 2024 году — Finance.ua

Отсрочка от мобилизации: кто имеет право в 2024 году Сегодня 12:05

Отсрочка от мобилизации: кто имеет право в 2024 году

Новый закон о мобилизации определяет категории граждан, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В частности, на нее могут рассчитывать студенты, женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, ухаживают за больными родителями и т. д.

Делимся перечнем самых распространенных случаев, когда военнообязанному могут дать отсрочку от мобилизации в 2024 году.

Кто из мужчин имеет право на отсрочку от мобилизации в 2024 году

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями

Согласно статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, занятые постоянным уходом за отцом или матерью, которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачебно-консультативной комиссии (ВКК) учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Также отсрочка предусмотрена по уходу за отцом или матерью жены (супруга), если она сама нуждается в постоянном уходе за заключением МСЭК или ВКК, умерла (погибла), признана пропавшей без вести или без вести отсутствующей, объявлена ​​умершей, и отец или мать жены не имеет других трудоспособных членов семьи, которые обязаны и могут осуществлять за ними уход.

Отсрочка по семейным обстоятельствам

На отсрочку от призыва на военную службу могут претендовать женщины и мужчины, на содержание которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца.

Также ее могут получить родители ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или без вести отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы.

В то же время отсрочку от мобилизации дают лицу, жена или муж которого имеет инвалидность III группы вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кистей рук, стоп ног, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Если родители с инвалидностью

Отсрочка от мобилизации по закону предоставляется лицам, имеющим одного из родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и согласно закону обязаны их содержать. В случае отсутствия невоеннообязанных лиц ухаживать за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из военнообязанных по выбору лица с инвалидностью.

Уход за женой/ребенком с инвалидностью

На отсрочку от мобилизации имеют право лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью II и I групп.

Кроме того, отсрочка от мобилизации предоставляется женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, имеющий инвалидность I или II группы.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Отсрочка от мобилизации для студентов тоже прописана в статье 23 Закона о мобилизации в части третьей. Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования.

Есть ли отсрочка для родителей детей до трех лет

В новом законе нет категории, относящейся к детям до трех лет. Однако речь идет о несовершеннолетних детях. Отсрочку от призыва на военную службу могут предоставить женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Также ее могут получить перечисленные категории, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый) или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным ВКК заведения здравоохранения, но которому не установлена ​​инвалидность.

Кроме того, отсрочка предоставляется женщинам и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Уход за бабушкой

На отсрочку могут рассчитывать члены семьи второй ступени родства (внуки) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства (детей, супруга) или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе.

При отсутствии членов семьи первой и второй степени родства норма распространяется на членов семьи третьей степени родства (племянников) лица с инвалидностью I или II группы.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья

Отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют лица, признанные лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6−12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Отсрочка для студентов, получающих второе высшее образование

Призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше ранее полученного. Последовательность определена частью второй статьи 10 Закона Украины «Об образовании».

Отсрочка от мобилизации студентов при повторном поступлении в университет

Призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также студенты, поступающие в университет для продолжения учебы. То есть, если обладатель диплома бакалавра поступает в вуз для получения диплома магистра, а магистр — в аспирантуру. При этом форма обучения должна быть дневной или дуальной. Поступление на другую специальность не дает право на отсрочку от мобилизации.

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