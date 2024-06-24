Все, что нужно знать о бронировании работников: ответы юриста — Finance.ua

Все, что нужно знать о бронировании работников: ответы юриста Сегодня 08:06 — Личные финансы

Все, что нужно знать о бронировании работников: ответы юриста

Бронирование военнообязанных работников — это процедура, позволяющая определенным категориям сотрудников критически важных предприятий получить отсрочку от мобилизации (до 6 месяцев). robota.ua обратилась к эксперту, чтобы узнать ответы на актуальные вопросы, касающиеся бронирования.

Должен ли работодатель самостоятельно направлять военнообязанных работников в ТЦК для обновления данных во время мобилизации?

Нет, никаким нормативно-правовым актом не возложена на работодателя обязанность направлять военнообязанных работников в ТЦК для уточнения ими военно-учетных данных. Выполнение этой обязанности непосредственно возложено на призывников, военнообязанных и резервистов.

Сотрудники каких структур могут быть забронированы?

Исчерпывающий перечень структур, имеющих право бронировать работников, предусмотрен в Порядке бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.2023 года № 76.

В целом, забронировать военнообязанных работников имеют право органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления. К примеру, это могут быть работники органов Национальной полиции, прокуратуры, ГСЧС, НАБУ, ГБР, судебной системы.

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Какие компании могут бронировать сотрудников?

Бронировать работников могут предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период или являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Каких сотрудников может забронировать работодатель?

Во-первых, обратите внимание, что работодатель может забронировать только военнообязанных работников, то есть призывники и резервисты под процедуру бронирования не попадают.

Во-вторых, такой работник должен состоять на воинском учете и не иметь оформленную отсрочку на других основаниях.

В заключение, для того чтобы забронировать работника, у него должен быть действующий военно-учетный документ с актуальной военно-учетной специальностью.

Представителей каких учетно-военных специальностей нельзя забронировать?

Последние изменения от 05.06.2024 года позволяют бронирование военнообязанных независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Доступна ли бронь от мобилизации для ФЛП?

Законодательство не предусматривает такой возможности.

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Могут ли вручить повестку забронированному работнику?

Забронированному работнику могут вручить повестку, например, для уточнения военно-учетных данных. Исключение — повестка о призыве на военную службу во время мобилизации, ее вручить не могут.

Что делать, если в ТЦК не признают бронь во время мобилизации и продление сроков ее действия?

Если у вас есть оформленная бронь или срок действия брони был продлен, а ТЦК игнорируют информацию об этом — то в таком случае лучше привлечь к коммуникации адвоката, который поможет разрешить ситуацию законным путем.

Имеет ли право выезда за границу забронированный работник?

Согласно п. 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, забронированные работники определенных структур могут выезжать за границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.

Для пересечения границы такому работнику обязательно при себе нужно иметь документы для подтверждения командировки (приказ работодателя), документы, подтверждающие наличие бронирования и военно-учетный документ.

Когда бронь работника аннулируется?

Бронь работника аннулируется в случае:

истечения срока ее действия;

завершения предприятием, учреждением или организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

лишения предприятия, учреждения или организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации;

при прекращении трудовых отношений с забронированным работником;

при временном приостановлении действия трудового договора военнообязанного с работодателем;

наличия отсрочки по другим причинам, предусмотренным ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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