Какие предприятия вправе бронировать работников: объяснение Минобороны — Finance.ua
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Какие предприятия вправе бронировать работников: объяснение Минобороны

Казна и Политика
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Какие предприятия вправе бронировать работников: объяснение Минобороны
Какие предприятия вправе бронировать работников: объяснение Минобороны
Пока Верховная Рада не приняла закон об экономическом бронировании от мобилизации, в этом вопросе действуют старые правила.
Министерство обороны в комментарии для РБК-Украина рассказало, работники каких предприятий могут получить брони согласно действующему законодательству.
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Так, право бронировать сотрудников предоставлено органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления. Среди производственных предприятий, а также учреждений и организаций право на бронирование персонала имеют:
  • те, для которых установлены мобилизационные задачи;
  • которые производят товары, выполняют работы или оказывают услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований Украины;
  • критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.
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Если с первыми двумя пунктами все и так понятно, последний пункт требует дополнительного уточнения. Как пояснили в Минобороны, критически важными для экономики и населения являются предприятия:
  • топливно-энергетического комплекса;
  • обслуживающие системы жизнеобеспечения;
  • специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, зарубежные дипломатические учреждения Украины, представительства международных организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и т. д.
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Напомним, Верховной Раде предложили на рассмотрение уже три законопроекта об экономическом бронировании. 17 июня группа народных депутатов из разных фракций во главе с председателем комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой зарегистрировали законопроекты № 11 331−1 и № 11 331−2. Первый законопроект — № 11 331 — был представлен 11 июня.
По материалам:
УНІАН
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