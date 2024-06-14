Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов — Finance.ua

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Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов

Личные финансы
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Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов
Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов
Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.
Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.
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По информации парламентского портала, проекты законов «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» (№ 11 331) и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных» (№ 11 332) направлены на рассмотрение профильного комитета.
Законопроект № 11 332 предусматривает введение специального сбора за бронирование военнообязанных, а именно физических лиц-предпринимателей и/или их работников, а также работников предприятий, учреждений, организаций.
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Его целью является создание прозрачного механизма бронирования военнообязанных работников, а также увеличение поступлений в государственный бюджет Украины, направленных на нужды безопасности и обороны.
Размер специального ежемесячного сбора запланирован в размере 1200 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20,4 тыс. грн). Предлагаемый размер сбора соотносится с размером минимального денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
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Законопроект № 11 331 предлагает добавить изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в части организации и порядка бронирования военнообязанных. В частности, прилагается пункт о том, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у субъектов хозяйствования, которые за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных и у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и налогов.
При этом указывается условие, что физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (т.е. 61,2 тыс. грн).

Справка Finance.ua:

  • 11 июня в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11 331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации;
  • глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели.
По материалам:
УНІАН
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