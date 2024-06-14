Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов — Finance.ua

Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов Сегодня 10:04 — Личные финансы

Сколько должны зарабатывать ФЛП для бронирования работников: детали законопроектов

Физическое лицо-предприниматель, желающее забронировать работника, должно иметь доход не менее 61,2 тысячи гривен в месяц и платить за забронированного работника военный сбор в 20,4 тысячи гривен.

Соответствующие нормы содержат зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, касающиеся экономического бронирования работников украинских предприятий.

По информации парламентского портала, проекты законов «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» ( № 11 331 ) и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных» ( № 11 332 ) направлены на рассмотрение профильного комитета.

Законопроект № 11 332 предусматривает введение специального сбора за бронирование военнообязанных, а именно физических лиц-предпринимателей и/или их работников, а также работников предприятий, учреждений, организаций.

Читайте также В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков

Его целью является создание прозрачного механизма бронирования военнообязанных работников, а также увеличение поступлений в государственный бюджет Украины, направленных на нужды безопасности и обороны.

Размер специального ежемесячного сбора запланирован в размере 1200 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (20,4 тыс. грн). Предлагаемый размер сбора соотносится с размером минимального денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Читайте также Экономическое бронирование от мобилизации — Вениславский рассказал подробности

Законопроект № 11 331 предлагает добавить изменения в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в части организации и порядка бронирования военнообязанных. В частности, прилагается пункт о том, что бронированию подлежат военнообязанные, работающие у субъектов хозяйствования, которые за каждого забронированного работника ежемесячно уплачивают в государственный бюджет сбор за бронирование военнообязанных и у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и налогов.

При этом указывается условие, что физическое лицо-предприниматель и/или его наемные работники имеют право на бронирование при условии, если объем дохода ФЛП в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (т.е. 61,2 тыс. грн).

Справка Finance.ua:

11 июня в Верховной Раде депутаты зарегистрировали проект закона о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики (№ 11 331), который, в частности, предусматривает экономическое бронирование от мобилизации;

глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в случае принятия законопроектов с экономическим бронированием, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от выбранной модели.



УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.