В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков — Finance.ua

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В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков

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В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков
В Раде зарегистрировали законопроект о бронировании перевозчиков
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий предприятиям в сфере автомобильного транспорта бронировать военнообязанных работников.
Об этом говорится в карточке законопроекта № 11 334 на сайте Верховной Рады.
На момент написания новости на странице не было ни текста законопроекта, ни сопроводительных документов. Однако указывался автор проекта закона — это Владимир Крейденко из фракции «Слуга Народа», также являющийся заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Ранее он обращался в Кабинет Министров с предложением предоставить перевозчикам право забронировать 100% своих работников независимо от организационно-правовой формы хозяйствования.
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Во время заседания Верховной Рады 7 июня он обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, рассказав, что сейчас услуги международных перевозок грузов автомобильным транспортом осуществляют чуть более 32 тысяч перевозчиков, из которых почти 24 тысячи — это физические лица-предприниматели (ФЛП).
Кроме того, по его словам, международными перевозками пассажиров занимаются около 3 тысяч перевозчиков, из которых 64% зарегистрированы как ФЛП. В то же время действующим законодательством не предусмотрена процедура бронирования для ФЛП, объяснял Крейденко.
Шмыгаль ответил, что правительство подготовило изменения в Порядок бронирования, а исполняющий обязанности министра инфраструктуры Василий Шкураков сообщил, что правительство прорабатывает, как урегулировать бронирование ФЛП. Шкураков также добавил, что международным перевозчикам усовершенствовали систему признания как экономически важных, что позволяет бронировать водителей.
Напомним, в мае в Кировоградской и Одесской областях дальнобойщики перекрывали трассу в знак протеста против нового закона о мобилизации, опасаясь «паралича транспортной сферы».

А как сейчас?

В настоящее время перевозчики грузов и пассажиров могут забронировать от мобилизации 50% своих военнообязанных работников. Также предприятие должно признать критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности государства.
По материалам:
hromadske
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