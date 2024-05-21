Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться — Finance.ua
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Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться

Личные финансы
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Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться
Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины тестирует онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов.
Онлайн-кабинет перевозчика планируют запустить в рамках реформы международных автобусных перевозок, предусматривающей замену бумажной процедуры открытия маршрутов на цифровую.
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Сейчас перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут, а в онлайн-кабинете удастся это сделать через две недели, говорит заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.
Какие функции тестируют:
  1. Автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика.
  2. Возможность строить маршрут по геометкам и самостоятельно определять продолжительность остановок.
  3. Автоматический расчет времени движения автобуса.
  4. Автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам.
  5. Упрощенная процедура подачи документов.
К тестированию привлекли уже семь международных перевозчиков.
Напомним, в Украине с момента запуска процедуры бронирования получить статус критически важных и забронировать 50% военнообязанных сотрудников смогли 11 компаний-перевозчиков.
По материалам:
The Village Україна
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