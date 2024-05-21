Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться — Finance.ua

Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться Сегодня 17:20 — Личные финансы

Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться

Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины тестирует онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов.

Онлайн-кабинет перевозчика планируют запустить в рамках реформы международных автобусных перевозок, предусматривающей замену бумажной процедуры открытия маршрутов на цифровую.

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Сейчас перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут, а в онлайн-кабинете удастся это сделать через две недели, говорит заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.

Какие функции тестируют:

Автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика. Возможность строить маршрут по геометкам и самостоятельно определять продолжительность остановок. Автоматический расчет времени движения автобуса. Автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам. Упрощенная процедура подачи документов.

К тестированию привлекли уже семь международных перевозчиков.

Напомним, в Украине с момента запуска процедуры бронирования получить статус критически важных и забронировать 50% военнообязанных сотрудников смогли 11 компаний-перевозчиков.

The Village Україна По материалам:

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