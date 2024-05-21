Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться — Finance.ua

Мининфраструктуры тестирует онлайн-кабинет перевозчика. Какими услугами можно будет воспользоваться
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины тестирует онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов.
Онлайн-кабинет перевозчика планируют запустить в рамках реформы международных автобусных перевозок, предусматривающей замену бумажной процедуры открытия маршрутов на цифровую.
Сейчас перевозчику нужно по меньшей мере несколько месяцев, чтобы открыть маршрут, а в онлайн-кабинете удастся это сделать через две недели, говорит заместитель главы Мининфраструктуры Сергей Деркач.
Какие функции тестируют:
- Автоматический обмен данными с лицензионным делом перевозчика.
- Возможность строить маршрут по геометкам и самостоятельно определять продолжительность остановок.
- Автоматический расчет времени движения автобуса.
- Автоматическое построение маршрута по выбранным автостанциям и населенным пунктам.
- Упрощенная процедура подачи документов.
К тестированию привлекли уже семь международных перевозчиков.
Напомним, в Украине с момента запуска процедуры бронирования получить статус критически важных и забронировать 50% военнообязанных сотрудников смогли 11 компаний-перевозчиков.
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