На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба — Finance.ua
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На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба

Личные финансы
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Контракт с Вооруженными силами Украины может быть подписан на срок от одного до пяти лет. Продолжительность зависит от возраста и звания.
Об этом говорится в разъяснении Генштаба ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк ВСУ в Facebook.
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба
Контракт на 1 год могут заключить кандидаты от 18 до 25 лет (во время действия военного положения). Это не касается офицерского состава.
Также контракт на 1 год доступен для кандидатов с психологическим или медицинским образованием, принимаемых на медицинские или психологические должности.
На три года контракт с ВСУ могут подписать солдаты рядового состава.
От 3 до 5 лет договор предусмотрен для лиц сержантского и старшинского состава.
Контракт на пять лет доступен для офицерского состава. При этом по специальностям летного состава авиации возможен контракт на 10 лет.
На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба

В чем преимущество контракта

Стоит отметить, что у украинцев, подписавших контракт с ВСУ, есть больше социальных гарантий, чем у тех, кого мобилизовали. Также для контрактников предусмотрена единовременная финансовая помощь.
По материалам:
РБК-Україна
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