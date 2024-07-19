На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба — Finance.ua

На какие сроки можно заключить контракт с ВСУ: разъяснение Генштаба Сегодня 21:00 — Личные финансы

Контракт с Вооруженными силами Украины может быть подписан на срок от одного до пяти лет. Продолжительность зависит от возраста и звания.

Об этом говорится в разъяснении Генштаба ВСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1129 зенитный ракетный Белоцерковский полк ВСУ в Facebook

Контракт на 1 год могут заключить кандидаты от 18 до 25 лет (во время действия военного положения). Это не касается офицерского состава.

Также контракт на 1 год доступен для кандидатов с психологическим или медицинским образованием, принимаемых на медицинские или психологические должности.

На три года контракт с ВСУ могут подписать солдаты рядового состава.

От 3 до 5 лет договор предусмотрен для лиц сержантского и старшинского состава.

Контракт на пять лет доступен для офицерского состава. При этом по специальностям летного состава авиации возможен контракт на 10 лет.

В чем преимущество контракта

Стоит отметить, что у украинцев, подписавших контракт с ВСУ, есть больше социальных гарантий, чем у тех, кого мобилизовали. Также для контрактников предусмотрена единовременная финансовая помощь.

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