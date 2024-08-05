В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права — Finance.ua

В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права Сегодня 05:47 — Личные финансы

В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права, freepik.com

В Украине в последнее время увеличилось количество женщин, желающих получить водительское удостоверение.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык.

«Действительно, (в последнее время. — Ред.) существенно возросло количество желающих девушек или женщин, которые хотят получить водительское удостоверение впервые или открыть (для себя — ред.) другую (водительскую — ред.) категорию. Но и мужчины тоже обращаются в территориальные сервисные центры с желанием получить водительское удостоверение», — сказал он.

Среди других тенденций 2024 года начальник ГСЦ отметил увеличение в целом количества желающих сдавать теоретический и практический экзамены на водительские права.

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«Это увеличение исключительно, как мы видим, связано с военным положением и желанием украинцев иметь водительские права», — отметил Рудык.

Напомним, с 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты:

защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку;

дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.

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Укрінформ По материалам:

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