В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права — Finance.ua

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В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права

Личные финансы
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В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права
В Украине растет количество женщин, желающих получить водительские права, freepik.com
В Украине в последнее время увеличилось количество женщин, желающих получить водительское удостоверение.
Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявил начальник Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Николай Рудык.
«Действительно, (в последнее время. — Ред.) существенно возросло количество желающих девушек или женщин, которые хотят получить водительское удостоверение впервые или открыть (для себя — ред.) другую (водительскую — ред.) категорию. Но и мужчины тоже обращаются в территориальные сервисные центры с желанием получить водительское удостоверение», — сказал он.
Среди других тенденций 2024 года начальник ГСЦ отметил увеличение в целом количества желающих сдавать теоретический и практический экзамены на водительские права.
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«Это увеличение исключительно, как мы видим, связано с военным положением и желанием украинцев иметь водительские права», — отметил Рудык.
Напомним, с 1 августа сервисные центры Министерства внутренних дел начали выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.
Согласно изменениям, документы будут иметь дополнительные элементы защиты:
  • защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку;
  • дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу.
Предвидеть все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите каско онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

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По материалам:
Укрінформ
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