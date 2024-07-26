Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля — Finance.ua

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Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля

Личные финансы
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Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля
Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля
Каждый год на автодорогах фиксируют сотни транспортных аварий, в которых травмируются пассажиры и пешеходы. Часто причинами ДТП становятся нарушения ПДД и управление в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях водителей может ожидать лишения права управления транспортным средством и изъятия водительского удостоверения.
В Главном сервисном центре МВД напомнили алгоритм действий, как восстановить водительское удостоверение.

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Гражданам, лишенным права на управление по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительские удостоверения возвращают. Однако для этого необходимо обязательно пройти внеочередное медицинское освидетельствование, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. При наличии двух или более категорий экзамены сдаются по более высокой категории. Изъятый ​​документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства.
Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля
Важно! Лицам, впервые получившим водительское удостоверение на 2 года при совершении нарушения по ст. 130 или ст. 124, права не возвращают. Для восстановления права управления транспортным средством необходимо освоить теоретическую часть в автошколе или самостоятельно, сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. При успешной сдаче экзаменов водительское удостоверение снова выдается на 2 года.
Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля

Какие документы нужны

Для восстановления права управления транспортным средством в сервисный центр МВД подается пакет документов:
  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или паспорт для выезда за границу, или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.
Ранее сообщалось, что теперь в «Дія» можно будет узнать причину отказа в перерегистрации авто.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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