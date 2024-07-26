Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля — Finance.ua

Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля Сегодня 09:02 — Личные финансы

Как восстановить водительское удостоверение после лишения права вождения автомобиля

Каждый год на автодорогах фиксируют сотни транспортных аварий, в которых травмируются пассажиры и пешеходы. Часто причинами ДТП становятся нарушения ПДД и управление в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях водителей может ожидать лишения права управления транспортным средством и изъятия водительского удостоверения.

В Главном сервисном центре МВД напомнили алгоритм действий, как восстановить водительское удостоверение.

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Гражданам, лишенным права на управление по ст. 130 или ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях, водительские удостоверения возвращают. Однако для этого необходимо обязательно пройти внеочередное медицинское освидетельствование, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. При наличии двух или более категорий экзамены сдаются по более высокой категории. Изъятый ​​документ хранится в сервисном центре МВД по месту жительства.

Важно! Лицам, впервые получившим водительское удостоверение на 2 года при совершении нарушения по ст. 130 или ст. 124, права не возвращают. Для восстановления права управления транспортным средством необходимо освоить теоретическую часть в автошколе или самостоятельно, сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. При успешной сдаче экзаменов водительское удостоверение снова выдается на 2 года.

Какие документы нужны

Для восстановления права управления транспортным средством в сервисный центр МВД подается пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или паспорт для выезда за границу, или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством.

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