Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают Сегодня 21:22

Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают

По гендерному срезу в этом году 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины.

Такие данные обнародовал во время брифинга ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

В сообщении, подготовленном к брифингу, указывается, что на утро 23 июля Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил 7167 заявлений, Национальный университет «Львовская политехника» — 4949, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 4766.

«По гендерному срезу 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины», — рассказал Бургов.

Ректор также рассказал о десяти самых популярных специальностях по поданным заявлениям.

На первом месте «Филология»,

на втором «Право»,

на третьем «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»,

на четвертом «Психология»,

на пятом «Журналистика»,

на шестом «Инженерия программного обеспечения»,

на седьмом «Международные экономические отношения»,

на восьмом «Экономика», на девятом «Компьютерные науки» и на десятом «Маркетинг».

Бургов при этом отметил, что не радует динамика подачи заявлений на STEM-специальности (естественные науки, технологии, инженерия и математика). «Имеем явные перекосы. Именно поэтому государство стимулирует поступающих подаваться именно на специальности естественного, инженерного, технического и математического профиля. Это существенная беда», — рассказал ректор.

Укрінформ По материалам:

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