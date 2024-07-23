Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают
По гендерному срезу в этом году 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины.
Такие данные обнародовал во время брифинга ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
В сообщении, подготовленном к брифингу, указывается, что на утро 23 июля Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил 7167 заявлений, Национальный университет «Львовская политехника» — 4949, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 4766.
«По гендерному срезу 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины», — рассказал Бургов.
Ректор также рассказал о десяти самых популярных специальностях по поданным заявлениям.
- На первом месте «Филология»,
- на втором «Право»,
- на третьем «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»,
- на четвертом «Психология»,
- на пятом «Журналистика»,
- на шестом «Инженерия программного обеспечения»,
- на седьмом «Международные экономические отношения»,
- на восьмом «Экономика», на девятом «Компьютерные науки» и на десятом «Маркетинг».
Бургов при этом отметил, что не радует динамика подачи заявлений на STEM-специальности (естественные науки, технологии, инженерия и математика). «Имеем явные перекосы. Именно поэтому государство стимулирует поступающих подаваться именно на специальности естественного, инженерного, технического и математического профиля. Это существенная беда», — рассказал ректор.
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