Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают — Finance.ua
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Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают

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Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают
Большинство абитуриентов в этом году составляют женщины — 69%: какие профессии выбирают
По гендерному срезу в этом году 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины.
Такие данные обнародовал во время брифинга ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
В сообщении, подготовленном к брифингу, указывается, что на утро 23 июля Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко получил 7167 заявлений, Национальный университет «Львовская политехника» — 4949, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 4766.
«По гендерному срезу 69% поступающих составляют женщины, 31% - мужчины», — рассказал Бургов.
Ректор также рассказал о десяти самых популярных специальностях по поданным заявлениям.
  • На первом месте «Филология»,
  • на втором «Право»,
  • на третьем «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии»,
  • на четвертом «Психология»,
  • на пятом «Журналистика»,
  • на шестом «Инженерия программного обеспечения»,
  • на седьмом «Международные экономические отношения»,
  • на восьмом «Экономика», на девятом «Компьютерные науки» и на десятом «Маркетинг».
Бургов при этом отметил, что не радует динамика подачи заявлений на STEM-специальности (естественные науки, технологии, инженерия и математика). «Имеем явные перекосы. Именно поэтому государство стимулирует поступающих подаваться именно на специальности естественного, инженерного, технического и математического профиля. Это существенная беда», — рассказал ректор.
По материалам:
Укрінформ
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