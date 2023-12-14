В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети — Finance.ua
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В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети

Личные финансы
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В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети
В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети
Как сообщили в компании «Киевстар»: «Голосовой сервис подключен. Однако, его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы у всех была связь. И это требует некоторого времени».
Сеть «Домашнего Интернета» восстановлена ​​на 93%.
Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, попробуйте:
  • перезагрузить телефон;
  • включить и отключить «авиарежим».
«В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но наши специалисты их устраняют. Простите за неудобства и работаем дальше. Восстановление после масштабной хакерской атаки — это сложный процесс. Но мы продолжаем сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти для выяснения всех деталей: «Мы невероятно благодарны вам за поддержку. Как только сеть стабильно заработает, мы подготовим компенсации для абонентов, у которых не было связи», — отметили в компании.

Справка Finance.ua:

  • Как повлияла кибератака на Киевстар на работу банковской инфраструктуры. По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.
  • Произошедший во вторник, 12 декабря, масштабный сбой в работе Киевстара частично повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка.
  • Если вы клиент Киевстара и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения.
  • Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек».
  • Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар возобновить работу после масштабной кибератаки.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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