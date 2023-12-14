В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети — Finance.ua

В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети Сегодня 15:14 — Личные финансы

В «Киевстаре» рассказали, что делать, если SIM-карта не в сети

Как сообщили в компании «Киевстар»: «Голосовой сервис подключен. Однако, его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы у всех была связь. И это требует некоторого времени».

Сеть «Домашнего Интернета» восстановлена ​​на 93%.

Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, попробуйте:

перезагрузить телефон;

включить и отключить «авиарежим».

«В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но наши специалисты их устраняют. Простите за неудобства и работаем дальше. Восстановление после масштабной хакерской атаки — это сложный процесс. Но мы продолжаем сотрудничество с СБУ и другими органами государственной власти для выяснения всех деталей: «Мы невероятно благодарны вам за поддержку. Как только сеть стабильно заработает, мы подготовим компенсации для абонентов, у которых не было связи», — отметили в компании.

Справка Finance.ua:

Как повлияла кибератака на Киевстар на работу банковской инфраструктуры. По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме. Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Произошедший во вторник, 12 декабря, масштабный сбой в работе Киевстара частично повлиял на работу некоторых терминалов и банкоматов ПриватБанка.

Если вы клиент Киевстара и не можете провести банковскую операцию, требующую подтверждения.

Ответственность за атаку на «Киевстар» взяла на себя российская хакерская группа «Солнцепек».

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору Киевстар возобновить работу после масштабной кибератаки.

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