В каких магазинах можно рассчитаться деньгами по программе «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

В каких магазинах можно рассчитаться деньгами по программе «Зимова єПідтримка» Сегодня 17:32 — Личные финансы

В каких магазинах можно рассчитаться деньгами по программе «Зимова єПідтримка»

С 1 декабря стартовал процесс подачи заявок на получение государственного пособия в размере 1000 гривен в рамках программы «Зимова єПідтримка». Некоторые люди уже получили деньги и раздумывают, как их потратить. Однако некоторые граждане столкнулись с проблемой: не все магазины принимают оплату картой Национальный кешбэк.

Об этом пишет «Телеканал 24».

Дело в том, что магазины, где можно рассчитаться картой Национального кешбэка, должны соответствовать специальным МСС-кодам — цифровым идентификаторам торговых точек, определяющих их вид деятельности.

В каких магазинах можно потратить средства

Магазины растений и ландшафтный дизайн. Сюда входят торговые точки с МСС-кодом 0780, специализирующиеся на:

продаже растений, удобрений и инструментов;

ландшафтном проектировании;

уходе за садами, газонами и растениями.

Строительные магазины. Подходят магазины с МСС 1520, где можно приобрести строительные материалы, инструменты или заказать строительные услуги.

Однако в сети «Эпицентр» карту пока не принимают, но планируют подключить систему в ближайшее время.

Книжные магазины и пекарни

Книжные магазины: магазины, соответствующие МСС-кодам 2741, 5942, 5994 (например, Книжный магазин Є или Yakaboo).

Пекарни: торговые точки с МСС-кодом 5462, реализующие хлебобулочные изделия или работающие на заказ.

Магазины одежды и бытовой химии

Бытовая химия: чистящие средства, дезинфекции и ухода с МСС-кодом 2842.

Одежда: магазины с МСС-кодом 5697, которые занимаются пошивом, ремонтом или созданием индивидуальных костюмов и изделий.

Как проверить возможность оплаты

Чтобы узнать, принимает ли магазин карту Национальный кешбэк, обращайтесь к менеджеру или уточняйте МСС-код торговой точки.

Важно также понимать, что перечень магазинов может меняться. Поэтому перед покупкой лучше уточнить возможность оплаты средств по программе «Зимова єПідтримка».

Направить полученную 1000 гривен можно на армию через благотворительные фонды, которые превратят донаты в дроны, РЭБы или средства тактической медицины для наших воинов.

Напомним, Министерство экономики направило банкам разъяснения относительно реализации государственных программ «Национальный кешбэк» и «Зимова єПідтримка», подчеркнув нецелесообразность выдвижения чрезмерных требований к раскрытию банковских данных.

Телеканал 24 По материалам:

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