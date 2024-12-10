Украинцы без «Дії» смогут получить тысячу Зеленского не только через Укрпочту, но и через банки — Finance.ua
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Украинцы без «Дії» смогут получить тысячу Зеленского не только через Укрпочту, но и через банки

Личные финансы
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Украинцы без «Дії» смогут получить тысячу Зеленского не только через Укрпочту, но и через банки
Украинцы без «Дії» смогут получить тысячу Зеленского не только через Укрпочту, но и через банки
К программе на получение тысячи гривен по программе «Зимова єПідтримка» приобщаются банки-партнеры.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С сегодняшнего дня к программе приобщаются банки-партнеры. Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются приложением Дія, а также на опекунов несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
По его словам, достаточно обратиться в банк, написать заявление, и банк откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.
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Сейчас украинцы через Дію уже подали более 6 млн заявлений на получение тысячи гривен по программе «Зимова єПідтримка».
Средства можно будет использовать до конца 2025 года, в частности, на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг, или задонатить на ВСУ.
С прошлой недели пособие получают и клиенты Укрпочты, которые могут потратить средства, в частности, на товары и услуги, предоставляемые национальным почтовым оператором.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров утвердил программу «Зимова єПідтримка», согласно которой каждый украинец с 1 декабря сможет получить 1000 гривен. На реализацию программы в этом году выделят 5 млрд грн, в следующем — 10 млрд грн;
  • программа раздачи украинцам 1 тысячи гривен вряд ли окажет опасный эффект на цены в Украине, считают в Нацбанке;
  • 1000 гривен по программе «Зимова єПідтримка» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ);
  • зимнее пособие в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, находящихся за рубежом. Если они оформят его, им придется возвращать деньги.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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