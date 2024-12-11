Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка» — Finance.ua

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка» 11.12.2024, 12:45 — Мир

Украинцы начали получать выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка», freepik

Первые переводы помощи в размере 1000 грн уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Украинцы начали получать выплаты в рамках программы „Зимова єПідтримка“. Первые переводы государственной помощи в размере 1000 гривен уже поступают на банковские карты граждан, подавших заявления на ее получение», — говорится в сообщении.

Присоединиться к программе можно через «Дія».

«Также со вчерашнего дня заявки принимаются через банки-партнеры . А получатели пенсий и социальных выплат имеют возможность получить выплаты через Укрпочту», — напомнил Шмыгаль.

Деньги можно потратить на лекарства, оплату коммунальных, медицинских, образовательных услуг или же на помощь ВСУ.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров утвердил программу «Зимова єПідтримка», по которой каждый украинец с 1 декабря сможет получить 1000 гривен.

программа раздачи украинцам 1 тысячи гривен вряд ли окажет опасный эффект на цены в Украине, считают в Нацбанке;

1000 гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ);

зимняя помощь в размере тысячи гривен не распространяется на находящихся за рубежом украинцев. Если они оформят ее, им придется возвращать деньги.

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