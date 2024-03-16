В какие регионы Украины и другие страны мигрировали наши фрилансеры с началом полномасштабного вторжения — Finance.ua

В какие регионы Украины и другие страны мигрировали наши фрилансеры с началом полномасштабного вторжения
Из-за полномасштабной агрессии россиян в 2022 году 23,86% фрилансеров переехали в другие города Украины, еще 10% — в другие страны.
Эти данные получены в исследовании Freelancehunt.
Специалисты фриланс-платформы проанализировали информацию на начало 2024 года и узнали, в каких регионах Украины работает наибольшее количество фрилансеров и какие страны они предпочитают.
Треть фрилансеров проживала в столице, но 10% мигрировали в другие регионы
Ранее более трети украинских фрилансеров (37,55%) проживало в Киевской области, но по состоянию на 2023 год почти 10% решили покинуть столицу или область.
В настоящее время спросом пользуются другие города-миллионники, не граничащие с районом боевых действий.
Доля фрилансеров выросла в следующих областях:
- Днепропетровской — 12,34%;
- Львовской — 10,48%;
- Одесской — 8,59%.
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«Многие украинцы выбрали Одессу и Днепр для перемещения с неподконтрольных территорий или городов, где боевые действия ведутся очень близко», — добавляет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.
Несмотря на близкое расположение к линии фронта, Харьков входит в пятерку самых популярных регионов.
Видим также рост числа фрилансеров в Запорожской и Николаевской областях, куда переехали жители оккупированных территорий.
Для многих из них фриланс стал почти единственной возможностью зарабатывать, а для бизнеса развиваться без необходимости нанимать специалистов в штат.
Популярностью среди удаленных работников пользуются Полтавская, Винницкая и Ивано-Франковская области.
Однако, несмотря на высокую миграцию в западный регион в первые месяцы войны, сейчас наблюдается снижение доли фрилансеров в большинстве западных областей.
В исследовании отмечено, что не учитывались данные по Крыму, ведь нет возможности оттуда принимать и отправлять платежи. Информация собрана по регионам на подконтрольных территориях.
Топ стран, в которые украинцы выехали во время войны
В начале 2022 года 10% украинских фрилансеров переехали в другие страны. Самые популярные:
- Польша — 19,34%,
- Германия — 14,62%,
- Нидерланды — 7,70%,
- Великобритания — 5,18%,
- Франция — 5,14%,
- Чехия — 4,06%,
- Турция — 3,33%,
- Испания — 2,48%.
На первом месте Польша, в которую переехало 19,3% фрилансеров. Это не только ближайшая страна географически, но и культурно близкое место, где специалисты чувствуют себя как дома.
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Германия заняла второе место. Здесь у фрилансеров есть многочисленные возможности для развития стартапов и технических проектов, а также они получают социальную поддержку.
На третьем месте Нидерланды из 7,7% фрилансеров, эта страна славится своей поддержкой инноваций и открытостью к международному бизнесу.
Далее следует Великобритания, Франция и Чехия. Турция и Испания привлекают благодаря благоприятному климату для жизни и работы.
«Фриланс позволяет специалистам работать в разных условиях и открывает двери к глобальному рынку труда, где важно не местонахождение, а навыки и качество работы», — комментирует Валентин Зюзин.
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