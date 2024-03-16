В какие регионы Украины и другие страны мигрировали наши фрилансеры с началом полномасштабного вторжения — Finance.ua

В какие регионы Украины и другие страны мигрировали наши фрилансеры с началом полномасштабного вторжения Сегодня 10:05 — Личные финансы

В какие регионы Украины и другие страны мигрировали наши фрилансеры с началом полномасштабного вторжения

Из-за полномасштабной агрессии россиян в 2022 году 23,86% фрилансеров переехали в другие города Украины, еще 10% — в другие страны.

Эти данные получены в исследовании Freelancehunt

Специалисты фриланс-платформы проанализировали информацию на начало 2024 года и узнали, в каких регионах Украины работает наибольшее количество фрилансеров и какие страны они предпочитают.

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Треть фрилансеров проживала в столице, но 10% мигрировали в другие регионы

Ранее более трети украинских фрилансеров (37,55%) проживало в Киевской области, но по состоянию на 2023 год почти 10% решили покинуть столицу или область.

В настоящее время спросом пользуются другие города-миллионники, не граничащие с районом боевых действий.

Доля фрилансеров выросла в следующих областях:

Днепропетровской — 12,34%;

Львовской — 10,48%;

Одесской — 8,59%.

«Многие украинцы выбрали Одессу и Днепр для перемещения с неподконтрольных территорий или городов, где боевые действия ведутся очень близко», — добавляет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.

Несмотря на близкое расположение к линии фронта, Харьков входит в пятерку самых популярных регионов.

Видим также рост числа фрилансеров в Запорожской и Николаевской областях, куда переехали жители оккупированных территорий.

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Для многих из них фриланс стал почти единственной возможностью зарабатывать, а для бизнеса развиваться без необходимости нанимать специалистов в штат.

Популярностью среди удаленных работников пользуются Полтавская, Винницкая и Ивано-Франковская области.

Однако, несмотря на высокую миграцию в западный регион в первые месяцы войны, сейчас наблюдается снижение доли фрилансеров в большинстве западных областей.

Инфографика: Freelancehunt

В исследовании отмечено, что не учитывались данные по Крыму, ведь нет возможности оттуда принимать и отправлять платежи. Информация собрана по регионам на подконтрольных территориях.

Топ стран, в которые украинцы выехали во время войны

В начале 2022 года 10% украинских фрилансеров переехали в другие страны. Самые популярные:

Польша — 19,34%,

Германия — 14,62%,

Нидерланды — 7,70%,

Великобритания — 5,18%,

Франция — 5,14%,

Чехия — 4,06%,

Турция — 3,33%,

Испания — 2,48%.

На первом месте Польша, в которую переехало 19,3% фрилансеров. Это не только ближайшая страна географически, но и культурно близкое место, где специалисты чувствуют себя как дома.

Германия заняла второе место. Здесь у фрилансеров есть многочисленные возможности для развития стартапов и технических проектов, а также они получают социальную поддержку.

На третьем месте Нидерланды из 7,7% фрилансеров, эта страна славится своей поддержкой инноваций и открытостью к международному бизнесу.

Далее следует Великобритания, Франция и Чехия. Турция и Испания привлекают благодаря благоприятному климату для жизни и работы.

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«Фриланс позволяет специалистам работать в разных условиях и открывает двери к глобальному рынку труда, где важно не местонахождение, а навыки и качество работы», — комментирует Валентин Зюзин.

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