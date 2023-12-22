Спрос и зарплаты на рынке фриланса в Украине в 2023 (инфографика) — Finance.ua

Спрос и зарплаты на рынке фриланса в Украине в 2023 (инфографика) Сегодня 09:02 — Личные финансы

Спрос и зарплаты на рынке фриланса в Украине в 2023 (инфографика)

В 2023 году на рынке фриланса в Украине произошел очередной виток развития, открывший новые возможности для специалистов и заказчиков услуг со всего мира. Freelancehunt рассказал, как полномасштабное вторжение продолжает влиять на развитие рынка: увеличились ли бюджеты, проекты, какие специализации имели бешеный спрос.

На 23% больше фрилансеров и на 14% заказчиков

В этом году наблюдается снижение спроса на фриланс среди специалистов. Количество фрилансеров за 2023 год выросло на 23% против прошлогодних 33%. В 2022 году сильный поток новых специалистов произошел из-за начала полномасштабного вторжения: специалисты переходили в онлайн, чтобы работать удаленно. Сейчас рост замедлился, но украинцы активно продолжают переходить на фриланс.

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Обратная ситуация с заказчиками — их в 2023 году стало на 14% больше против 12% прошлогодних. Такая динамика обусловлена ​​повышением спроса на услуги фрилансеров среди предпринимателей в сфере ІТ и онлайн-продуктов.

Если в прошлом году количество проектов упало на 11%, то в 2023 году оно, наоборот, выросло на 18%. Предприниматели адаптировались к условиям войны и продолжают стабильно работать, обращаясь за помощью к фрилансерам. Также заметен рост общего бюджета проектов, который против 2022 года вырос на 27%. Такая динамика изменений свидетельствует, что рынок фриланса в Украине стабильно работает и продолжает расти.

Программирование, дизайн и тексты остаются самыми популярными направлениями

Фрилансеры, как и в прошлые годы, чаще выбирают «Дизайн и арт» (28,9%), «Работу с текстами» (19,7%) и «Программирование» (19,2%) в качестве основных направлений. Наибольший рост разработчиков наблюдался в следующих специализациях:

Blockchain — 36,1%.

Go — 32,3%.

Машинное обучение — 28,2%.

На 31,3% исполнителей стало больше по направлению «Написание сценариев», на 29,2% - «Редактура и корректура». Дизайнеры отдают предпочтение «Дизайну мобильных приложений» (рост фрилансеров составил 27%), «Разработке шрифтов» (21,3%) и «Инфографике» (20%).

В «Программировании» доля от общего количества проектов составляет 32,4% против прошлогодних 35,3%, в «Работе с текстами» — 13% против 15,1% в 2022 году. Доля «Дизайна и арта», наоборот, выросла с 22,8% до 23,7%.

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Доля проектов по некоторым направлениям уменьшилась из-за стремительного роста других категорий, например, «Аудио и видео» (7,1%), «Аутсорсинг и консалтинг» (4,7%), «Продвижение» (11,7%).

По возрастанию количества проектов увеличиваются и бюджеты из года в год. В первую очередь следует отметить увеличение доли по следующим направлениям:

«Дизайн и арт» — на 18%.

«Продвижение» — на 15,6%.

«Аудио и видео» — на 4,8%.

«Аутсорсинг и консалтинг» — на 3,4%.

Отмечается, что доля бюджетов в некоторых направлениях уменьшается также из-за стремительного роста в 2023 году других категорий.

Какие специализации имели спрос в категории «Программирование»

Этот год отметился увеличением бюджетов год к году в следующих специализациях:

Python — рост бюджетов на 37,6%.

JavaScript — больше на 41,4%.

Разработка ботов — рост на 41,1%.

Интернет-магазины — рекордное увеличение показателя на 96,1%.

Создание сайтов под ключ — рост на 39,9%.

Разработка под Android — больше на 51,5%.

Разработка под iOS — рост на 55,2%.

В то же время заметно уменьшение бюджетов по направлению Blockchain (28,4%).

Падение спроса на копирайтеров

В прошлом году был бешеный спрос на копирайтеров и переводчиков. Предпринимателям нужны были тексты разного формата, чтобы адаптироваться к новым реалиям или с нуля перейти из оффлайна в онлайн. Из-за стремительного роста в 2022 году показатели у копирайтеров несколько упали — общий бюджет снизился с 6,8 до 5,4%. Ведь теперь большинство задач, связанных с текстами, предприниматели закрыли.

Однако следует отметить специализации, в которые заказчики инвестировали больше:

Написание статей — увеличились бюджеты на 20,6%.

Контент-менеджер — рост бюджетов на 80,7%.

Учитывая, что SEO-специалисты чаще делегируют написание статей для поисковых систем искусственному интеллекту, среди авторов будет популярен креативный рекламный контент.

Спрос на обработку видео вырос в 2,5 раза

Видеоконтент — тренд ближайших лет, что подтверждают и цифры. В категории «Аудио и видео» выросли бюджеты по следующим специализациям:

Обработка видео — 147%.

Аудио и видеомонтаж — 120%.

Видеореклама — 115,6%.

В условиях информационного перенасыщения видеореклама позволяет лучше привлекать внимание аудитории. Поэтому предприниматели и бренды все чаще ищут качественные видеорекламные решения для продвижения продуктов и услуг. Все это вызывает увеличение спроса на профессиональные услуги по обработке видео и видеомонтажа и, как следствие, — рост бюджетов проектов.

Другие перспективные направления на фрилансе

Штатные бухгалтеры постепенно перешли на фриланс, ведь здесь предприниматели готовы платить за их услуги. В то же время, специалисты получают возможность работать в комфортных условиях и за желаемый прайс. Так что спрос на услуги бухгалтеров вырос на 168% против прошлогодних показателей.

Вместе с тем, повышается спрос на архитекторов и проектировщиков в онлайне. Видим рост бюджетов в следующих специализациях:

Ландшафтный дизайн — на 136,5%.

Архитектурные проекты — на 103,5%.

Предприниматели делегируют поиск и сбор разной информации фрилансерам, о чем свидетельствует рост бюджета по этому направлению на 96,3%.

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