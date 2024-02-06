В «Дія» в ближайшее время запустят новую услугу — Finance.ua

В «Дія» в ближайшее время запустят новую услугу Сегодня 12:05 — Личные финансы

В «Дія» в ближайшее время запустят новую услугу

Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал запуск услуги онлайн-брака с помощью видео в мобильном приложении «Дія» уже в ближайшее время.

«Планируем в ближайшее время запустить онлайн-брак. Можно будет просто жениться на „Дія“ с помощью видео. Это будет также очень технологично», — сказал Федоров в эфире национального телемарафона.

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Вице-премьер не захотел раскрывать больше деталей нового сервиса, но подчеркнул, что там будет много интересных элементов этого процесса.

«Это будет уникально для всего мира. Это позволит нашим военным жениться на дистанции. Это важный шаг», — заявил он.

Федоров подчеркнул, что услуга будет безопасной и будет иметь несколько этапов верификации.

Также он в своем Telegram-канале сообщил , что «Дія» празднует 4 года и добавил, что сейчас «Дія» — это уже 14 цифровых документов в смартфоне и более 130 онлайн-сервисов.

«Это возможность перерегистрировать авто, заплатить налоги, купить военные облигации, задонатить на дроны, оформить статус ВПЛ, податься на восстановление дома, пошерить документы на авто, открыть ФЛП и воспользоваться услугой „єМалятко“», — отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» также можно получить англоязычную версию некоторых документов;

украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться. При пересечении границы граждане Украины должны иметь при себе физический паспорт;



в «Дія» напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.

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