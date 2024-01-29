«Дія.Підпис» станет доступен еще одной категории лиц — Finance.ua

«Дія.Підпис» станет доступен еще одной категории лиц Сегодня 12:40 — Личные финансы

«Дія.Підпис» станет доступен еще одной категории лиц

Кабмин поддержал постановление, которое позволит начать работу над сервисом, который позволит удаленно получать «Дія.Підпис» юридическим лицам. Ранее такая услуга была доступна только физическим лицам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Кабинет Министров внес изменения в Положение о Едином государственном вебпортале электронных услуг», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что «Дія.Підпис» — это самая защищенная электронная подпись, которую можно активировать в считанные секунды в приложении «Дія».

«Поэтому можно забыть о ручках, бумагах и ксероксах и подписывать все необходимые документы онлайн. А еще „Дія.Підпис“ можно использовать для авторизации на платформах и в приложениях», — сообщают на портале.

Что изменится

Благодаря постановлению, такой сервис в будущем будет доступен не только физическим, но и юридическим лицам. Они смогут генерировать «Дія.Підпис» в приложении «Дія» независимо от действия военного положения в Украине.

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Это значительно упростит ведение бизнеса, поможет ускорить процессы и сделать более прозрачными действия предпринимателей.

Как получить «Дія.Підпис».

Авторизуйтесь в приложении «Дія». Выделите Меню — «Дія.Підпис». Нажмите кнопку Активировать «Дія.Підпис». Подтвердите личность через проверку фото. Придумайте 5-значный код для «Дія.Підпис».

Справка Finance.ua:

«Дія.Підпис» — квалифицированная электронная подпись, которую вы можете использовать для подписания документов, оформления услуг в приложении и на портале «Дія», а также авторизации в приложениях и на сайтах партнеров «Дія»;

его можно получить, если у вас есть хотя бы один из этих документов в приложении «Дія»: ID-карта, биометрический загранпаспорт, загранпаспорт, выданный после 2015 года или вид на временное или постоянное место жительства;



Срок «Дія.Підпис» — один год или до момента его удаления. Создание «Дія.Підпис» — бесплатная услуга.



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