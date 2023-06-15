Украинцам дали советы для быстрой проверки и создания "Дія.Підпис" — Finance.ua

Украинцам дали советы для быстрой проверки и создания "Дія.Підпис" Сегодня 14:31 — Личные финансы

Украинцам дали советы для быстрой проверки и создания "Дія.Підпис"

В «Дія» напомнили, что украинцы могут подписывать электронные документы и авторизироваться в приложениях или на платформах с «Дія.Підпис» прямо в смартфоне. Документы с электронной подписью имеют такую ​​же юридическую силу, как и подписаны вручную.

Об этом говорится на Facebook-странице «Дія».

Как сгенерировать «Дія.Підпис»

«Если у вас есть ID-карта, биометрический загранпаспорт или вид на жительство, сделайте „Дія.Підпис“ в несколько кликов в приложении», — сказано в сообщении.

Для этого выберите «Дія.Підпис» в Меню, нажмите Активировать и пройдите проверку.

Как быстро пройти проверку

Цифровой образ лица сравнивается с фото на документах. Как пройти проверку с первого раза:

1. Если на документах вы без очков, то для «Дія.Підпис» снимите их тоже.

2. Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб — верхней. Рамка должна быть зеленого цвета.

3. Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.

4. Фон должен быть однотонным — без картин, других людей, мебели.

5. Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.

6. Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

Справка Finance.ua:

Украина получила награду за «Дія.Підпис-EU» от эстонской e-Governance Academy;

Украина с начала полномасштабного вторжения запустила в приложении «Дія» более 20 новых электронных услуг, в активной работе — еще столько же проектов на этот год.



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