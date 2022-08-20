Как подписать документы с "Дія.Підпис". — Finance.ua
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Как подписать документы с "Дія.Підпис".

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В прошлом году Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую реализацию квалифицированной электронной подписи — «Дія.Підпис».
«Дія.Підпис» — это новая реализация КЭП. В общем, электронная подпись — это данные, которые обеспечивают целостность документов (что-то вроде надписи на копиях «С оригиналом согласно». — Авт.) и идентифицируют личность, то есть гарантируют, что документ подписали именно вы, а не третье лицо.
Если еще проще, то электронная подпись — это файл, в котором зашифрована личная информация о подписчике.
Электронная подпись может храниться в виде MobileID (технология предусматривает хранение личных ключей электронной подписи на SIM-карте), подписи на ID-карте или защищенном носителе информации, например, на флешке.

Как подписать документы с «Дія.Підпис».

Подписать документ можно через сайт Центрального удостоверяющего органа.
Выберите «Подписать документ», а затем — «Дія.Підпис». Система сгенерирует QR-код, который следует считать через приложение «Дія». Для этого откройте приложение и на главном экране щелкните на поле QR в правом верхнем углу.
Когда вы сканируете сгенерированный системой QR-код, на экране появится запрос на подпись документа. Выберите «Подписать».
Далее нужно подтвердить личность одним из способов через:
  • проверку по фото — это вот то «движение» головой и моргание глазами;
  • NFC — приложить к смартфону с NFC-модулем ID-карту или биометрический паспорт для выезда за границу;
  • BankID — «Дія» получит информацию от вашего банка.
Затем введите PIN-код для"Дія.Підпис" — готово. Вы попадете на окно, в котором будут ваши данные, а также сам файл подписи с расширением .cer — перед ним должно идти много букв и цифр.

Как проверить подписанный документ

Так же — через сайт Центрального удостоверяющего органа. Только на этот раз нужно выбрать «Проверить подпись» .
В специальное окошечко вам нужно либо перетащить, либо загрузить файл через браузер.
Портал предоставит информацию о наложенных подписях, а также вы сможете загрузить оригинальный файл и ознакомиться с его содержанием.
При работе сервиса информация, содержащаяся в пользовательских файлах, обрабатывается в браузере и не передается на сторону предоставлятеля услуг.
Читайте больше в материале -

Как работает «Дія.Підпис», и для чего он нужен

По материалам:
Finance.ua
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