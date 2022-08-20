Как подписать документы с "Дія.Підпис". — Finance.ua

Как подписать документы с "Дія.Підпис". Сегодня 11:10 — Казна и Политика

В прошлом году Министерство цифровой трансформации Украины запустило новую реализацию квалифицированной электронной подписи — «Дія.Підпис».

«Дія.Підпис» — это новая реализация КЭП. В общем, электронная подпись — это данные, которые обеспечивают целостность документов (что-то вроде надписи на копиях «С оригиналом согласно». — Авт.) и идентифицируют личность, то есть гарантируют, что документ подписали именно вы, а не третье лицо.

Если еще проще, то электронная подпись — это файл, в котором зашифрована личная информация о подписчике.

Электронная подпись может храниться в виде MobileID (технология предусматривает хранение личных ключей электронной подписи на SIM-карте), подписи на ID-карте или защищенном носителе информации, например, на флешке.

Как подписать документы с «Дія.Підпис».

Подписать документ можно через сайт Центрального удостоверяющего органа.

Выберите «Подписать документ» , а затем — «Дія.Підпис». Система сгенерирует QR-код, который следует считать через приложение «Дія». Для этого откройте приложение и на главном экране щелкните на поле QR в правом верхнем углу.

Когда вы сканируете сгенерированный системой QR-код, на экране появится запрос на подпись документа. Выберите «Подписать».

Далее нужно подтвердить личность одним из способов через:

проверку по фото — это вот то «движение» головой и моргание глазами;

NFC — приложить к смартфону с NFC-модулем ID-карту или биометрический паспорт для выезда за границу;

BankID — «Дія» получит информацию от вашего банка.

Затем введите PIN-код для"Дія.Підпис" — готово. Вы попадете на окно, в котором будут ваши данные, а также сам файл подписи с расширением .cer — перед ним должно идти много букв и цифр.

Как проверить подписанный документ

В специальное окошечко вам нужно либо перетащить, либо загрузить файл через браузер.

Портал предоставит информацию о наложенных подписях, а также вы сможете загрузить оригинальный файл и ознакомиться с его содержанием.

При работе сервиса информация, содержащаяся в пользовательских файлах, обрабатывается в браузере и не передается на сторону предоставлятеля услуг.

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