В чем разница между трудовым договором и трудовым соглашением — Finance.ua

В чем разница между трудовым договором и трудовым соглашением
Трудовые отношения в Украине регулируются Кодексом законов о труде Украины и другими нормативно-правовыми актами. Одним из ключевых документов, определяющих права и обязанности сторон, является трудовой договор или трудовое соглашение.
Об этом сообщает юрист Дмитрий Зал.
Виды трудового договора
Трудовой договор — это документ, согласно которому работник обязуется выполнять работу по установленной трудовой функции, а работодатель обязуется обеспечить ему надлежащие условия труда, оплату труда, социальные и другие гарантии.
Существует несколько видов трудовых договоров, которые классифицируются по разным признакам.
По сроку действия:
- бессрочный: заключается на неопределенный срок;
- срочный: заключается на определенный срок, который не может превышать 5 лет;
- определенный: заключается для выполнения определенной работы или временного замещения отсутствующего работника.
По месту работы:
- заключенный на предприятии: работник работает на территории предприятия;
- заключенный на дому: работник выполняет работу на дому.
По характеру работы:
- основной: заключается для выполнения основной работы;
- совмещенный: заключается для выполнения работы на условиях совместительства;
- сезонный: заключается для выполнения работ, связанных с определенным сезоном.
Разница между трудовым соглашением и трудовым договором
Трудовое (гражданско-правовое) соглашение — это документ, регулирующий отношения между заказчиком и исполнителем, где исполнитель обязуется выполнить определенную работу (оказать услугу), а заказчик — оплатить эту работу.
Основные отличия между этими двумя документами заключаются в следующем.
Правовое регулирование:
- договор регулируется трудовым законодательством;
- соглашение регулируется гражданским законодательством.
Субординация:
- договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку работодателя;
- соглашение не предусматривает подчинения, исполнитель самостоятельно организует свою работу.
Характер отношений:
- договор оформляет трудовые отношения, где работник интегрирован в производственный процесс работодателя;
- соглашение предусматривает предоставление услуг или выполнение конкретной задачи без интеграции в производственный процесс.
Гарантии и льготы:
- договор обеспечивает работнику социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (отпуска, больничные, пенсионные взносы);
- соглашение таких гарантий не предоставляет, стороны самостоятельно определяют условия выполнения и оплаты работы.
Ответственность за результат:
- договор направлен на процесс работы, где работник выполняет свои обязанности в пределах установленного рабочего времени;
- соглашение акцентируется на конечном результате проделанной работы или оказанной услуги.
Напомним, довольно частыми бывают ситуации, когда работодатели задерживают или вообще не выплачивают заработную плату.
Работник может обратиться в Государственную службу по вопросам труда, подать иск в суд о взыскании задолженности по заработной плате, а также профсоюз может помочь в решении вопроса с работодателем и предоставить юридическую консультацию.
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