В чем разница между трудовым договором и трудовым соглашением — Finance.ua

В чем разница между трудовым договором и трудовым соглашением Сегодня 14:05 — Личные финансы

В чем разница между трудовым договором и трудовым соглашением

Трудовые отношения в Украине регулируются Кодексом законов о труде Украины и другими нормативно-правовыми актами. Одним из ключевых документов, определяющих права и обязанности сторон, является трудовой договор или трудовое соглашение.

Об этом сообщает юрист Дмитрий Зал.

Виды трудового договора

Трудовой договор — это документ, согласно которому работник обязуется выполнять работу по установленной трудовой функции, а работодатель обязуется обеспечить ему надлежащие условия труда, оплату труда, социальные и другие гарантии.

Существует несколько видов трудовых договоров, которые классифицируются по разным признакам.

По сроку действия:

бессрочный: заключается на неопределенный срок;

заключается на неопределенный срок; срочный : заключается на определенный срок, который не может превышать 5 лет;

: заключается на определенный срок, который не может превышать 5 лет; определенный: заключается для выполнения определенной работы или временного замещения отсутствующего работника.

По месту работы:

заключенный на предприятии: работник работает на территории предприятия;

работник работает на территории предприятия; заключенный на дому: работник выполняет работу на дому.

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По характеру работы:

основной : заключается для выполнения основной работы;

: заключается для выполнения основной работы; совмещенный : заключается для выполнения работы на условиях совместительства;

: заключается для выполнения работы на условиях совместительства; сезонный: заключается для выполнения работ, связанных с определенным сезоном.

Разница между трудовым соглашением и трудовым договором

Трудовое (гражданско-правовое) соглашение — это документ, регулирующий отношения между заказчиком и исполнителем, где исполнитель обязуется выполнить определенную работу (оказать услугу), а заказчик — оплатить эту работу.

Основные отличия между этими двумя документами заключаются в следующем.

Правовое регулирование:

договор регулируется трудовым законодательством;

соглашение регулируется гражданским законодательством.

Субординация:

договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку работодателя;

соглашение не предусматривает подчинения, исполнитель самостоятельно организует свою работу.

Характер отношений:

договор оформляет трудовые отношения, где работник интегрирован в производственный процесс работодателя;

соглашение предусматривает предоставление услуг или выполнение конкретной задачи без интеграции в производственный процесс.

Гарантии и льготы:

договор обеспечивает работнику социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством (отпуска, больничные, пенсионные взносы);

соглашение таких гарантий не предоставляет, стороны самостоятельно определяют условия выполнения и оплаты работы.

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Ответственность за результат:

договор направлен на процесс работы, где работник выполняет свои обязанности в пределах установленного рабочего времени;

соглашение акцентируется на конечном результате проделанной работы или оказанной услуги.

Напомним, довольно частыми бывают ситуации, когда работодатели задерживают или вообще не выплачивают заработную плату.

Работник может обратиться в Государственную службу по вопросам труда, подать иск в суд о взыскании задолженности по заработной плате, а также профсоюз может помочь в решении вопроса с работодателем и предоставить юридическую консультацию.

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