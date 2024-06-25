Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года

Технологии&Авто
52
Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года
Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года
Новое исследование показывает, что системы искусственного интеллекта могут исчерпать все бесплатные ресурсы в интернете уже к 2026 году. Это вызывает серьезные опасения по поводу будущего развития ИИ-технологий.
Модели ИИ, такие как GPT-4 и Claude 3 Opus, используют триллионы слов из интернета для обучения. Прогнозы указывают на то, что запасы общедоступных данных могут быть исчерпаны в период с 2026 по 2032 год. Для дальнейшего улучшения моделей технологическим компаниям придется искать новые источники данных. Это может включать в себя создание синтетических данных, использование менее качественных источников или обращение к частным данным, хранящимся на серверах, где находятся сообщения и электронные письма.
Без новых данных прогресс в области ИИ может замедлиться. Недостаток или низкое качество данных приводит к ошибочным результатам нейросети. К примеру, Google’s Gemini AI предлагал пользователям добавлять клей на пиццу или есть камни, используя данные из Reddit и сатирического сайта The Onion.

Читайте также: Как заработать с помощью искусственного интеллекта

Для оценки объема доступного текста в интернете исследователи использовали индекс Google, рассчитав, что существует около 250 млрд веб-страниц, каждая из которых содержит 7000 байтов текста. Прогнозы показали, что высококачественная информация иссякнет к 2032 году, а низкокачественные данные будут использованы до 2050 года. Изображения также будут исчерпаны до 2060 года.
Помимо дефицита данных существуют другие вызовы для развития ИИ. Например, поиск в Google, поддерживаемый ChatGPT, потребляет почти в десять раз больше электроэнергии, чем традиционный поиск. Это побуждает технологические компании развивать стартапы по ядерному синтезу для удовлетворения потребностей центров обработки данных, хотя этот метод генерации энергии пока далек от реализации.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.