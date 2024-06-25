Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года — Finance.ua

Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года Сегодня 22:29 — Технологии&Авто

Прогресс под угрозой: почему ИИ может прекратить работу до 2026 года

Новое исследование показывает, что системы искусственного интеллекта могут исчерпать все бесплатные ресурсы в интернете уже к 2026 году. Это вызывает серьезные опасения по поводу будущего развития ИИ-технологий.

Модели ИИ, такие как GPT-4 и Claude 3 Opus, используют триллионы слов из интернета для обучения. Прогнозы указывают на то, что запасы общедоступных данных могут быть исчерпаны в период с 2026 по 2032 год. Для дальнейшего улучшения моделей технологическим компаниям придется искать новые источники данных. Это может включать в себя создание синтетических данных, использование менее качественных источников или обращение к частным данным, хранящимся на серверах, где находятся сообщения и электронные письма.

Без новых данных прогресс в области ИИ может замедлиться. Недостаток или низкое качество данных приводит к ошибочным результатам нейросети. К примеру, Google’s Gemini AI предлагал пользователям добавлять клей на пиццу или есть камни, используя данные из Reddit и сатирического сайта The Onion.

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Для оценки объема доступного текста в интернете исследователи использовали индекс Google, рассчитав, что существует около 250 млрд веб-страниц, каждая из которых содержит 7000 байтов текста. Прогнозы показали, что высококачественная информация иссякнет к 2032 году, а низкокачественные данные будут использованы до 2050 года. Изображения также будут исчерпаны до 2060 года.

Помимо дефицита данных существуют другие вызовы для развития ИИ. Например, поиск в Google, поддерживаемый ChatGPT, потребляет почти в десять раз больше электроэнергии, чем традиционный поиск. Это побуждает технологические компании развивать стартапы по ядерному синтезу для удовлетворения потребностей центров обработки данных, хотя этот метод генерации энергии пока далек от реализации.

noworries По материалам:

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