Улицы с самой дорогой жилой недвижимостью (фото)

5 адресов мира, где дома стоят сотни миллионов

В мире есть улицы, давно ставшие символами сверхдорогой недвижимости и жизни глобальной элиты. Здесь покупают жилье миллиардеры, международные инвесторы и знаменитости, а отдельные дома стоят десятки миллионов долларов. Эксперты называют такие адреса «рядами миллиардеров». Среди них — Бишопс-авеню в Лондоне, закрытый квартал Вилла Монморанси в Париже, Нассим-роуд в Сингапуре, Дип-Уотер-Бэй в Гонконге и коридор сверхвысоких небоскребов на 57-й улице в Нью-Йорке.

Подробнее об улицах с самой дорогой жилой недвижимостью рассказывает Square Mile.

Как появились «ряды миллиардеров»

Сегодня самые дорогие улицы мира ассоциируются с роскошью, конфиденциальностью и престижем. Однако исторически многие из них возникли как амбициозные архитектурные проекты — широкие проспекты или престижные районы вблизи культурных или финансовых центров.

Со временем в этих локациях стало концентрироваться богатство. В результате они превратились в адреса, где покупают жилье сверхбогатые люди, для которых недвижимость является не только местом жительства, но и символом статуса.

Такие районы определяются сочетанием нескольких факторов:

ограниченным предложением;

престижным расположением;

безопасностью;

глобальной репутацией.

Само сочетание этих факторов создает дефицит предложения. Во многих таких районах новое строительство почти невозможно, поэтому каждая продажа становится событием на рынке недвижимости и может устанавливать новые ценовые рекорды.

Эксперты отмечают, что в последние годы меняются требования покупателей элитной недвижимости. Состоятельные клиенты все больше ценят приватность, поэтому растет спрос на дома с отдельными входами, подземными паркингами и собственными службами безопасности.

Где расположены самые дорогие улицы мира

Бишопс-авеню, Лондон

Бишопс-авеню в Лондоне — одна из самых известных «улиц миллиардеров». Она появилась еще в XIX веке на территории бывших охотничьих угодий епископа Лондонского.

Бишопс-авеню, Лондон

В 1930-х годах ее называли «рядом миллионеров», а после Второй мировой войны она превратилась в место проживания глобальной элиты.

Среди владельцев недвижимости здесь были, в частности, король Греции Константин II, султан Брунея и сталелитейный магнат Лакшми Миттал.

По данным Savills, средняя стоимость домов на Бишопс-авеню составляет около 10,4 миллиона фунтов, а максимальная цена может достигать 24,5 миллиона фунтов, что примерно в 1,7 раза дороже жилья в окрестных районах.

Вилла Монморанси, Париж

Закрытый квартал Вилла Монморанси в Париже была основана еще в 1853 году на территории бывших аристократических земель. Здесь расположены около 100 частных домов на тихих зеленых улицах.

Вилла Монморанси, Париж

Строгие правила застройки запрещают разделение участков и краткосрочную аренду, что помогает сохранять конфиденциальность и пространство.

Дома площадью около 400 квадратных метров, требующие ремонта, могут стоить от 7 до 9 миллионов евро, в то время как крупные особняки с бассейнами и садами оцениваются в десятки миллионов евро.

Для сравнения, по данным Numbeo, средняя цена квадратного метра в центральных районах крупных европейских столиц составляет примерно 8 — 15 тысяч евро. На самых дорогих улицах мира она может быть в несколько раз выше.

Нассим-роуд, Сингапур

Нассим-роуд в Сингапуре — район крупных частных бунгало. В стране существует примерно 2000 таких домов, поэтому предложение очень ограничено.

Нассим-роуд, Сингапур

Район привлекает магнатов, дипломатов и международных инвесторов, а его популярность объясняют близостью к Орчард-роуд, Ботаническому саду и элитным школам.

Дип-Уотер-Бэй, Гонконг

Дип-Вотер-Бэй в Гонконге является одним из самых престижных районов. Он известен тем, что здесь живут представители самых богатых бизнес-династий города.

Дип-Уотер-Бэй, Гонконг

Покупателей привлекают виды на побережье, а также близость к престижным клубам, в частности Hong Kong Country Club и Hong Kong Golf Club.

По словам брокеров, во время продажи домов в этом районе несколько состоятельных покупателей могут соперничать за один объект.

57-я улица в Нью-Йорке

Здесь сосредоточены сверхвысокие жилые башни с видом на Центральный парк.

По данным Christie’s International Real Estate, максимальная цена продажи элитной недвижимости в этом коридоре составляет примерно 25,6 миллиона долларов, а медианная — около 17,6 миллиона долларов.

57-я улица в Нью-Йорке

Эксперты отмечают, что даже вопреки экономическим колебаниям сделки на сумму более 20 миллионов долларов здесь заключаются регулярно, а объекты с видом на Центральный парк остаются особенно востребованными среди заграничных покупателей.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что подобные адреса фактически формируют отдельный сегмент глобального рынка жилья.

Из-за ограниченного количества объектов и высокого спроса среди международных инвесторов недвижимость на «улицах миллиардеров» часто дорожает быстрее, чем жилье в других районах городов.

Именно поэтому такие объекты рассматривают не только как престижное место жительства, но и как долгосрочную инвестицию.

