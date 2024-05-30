Укрзализныця запускает «горный шаттл» на ближайшие выходные — Finance.ua

Укрзализныця запускает «горный шаттл» на ближайшие выходные Сегодня 11:45 — Личные финансы

Укрзализныця запускает «горный шаттл» на ближайшие выходные

Укрзализныця назначает «горный шаттл» из Львова в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов на ближайшие выходные 1, 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд № 816 Львов — Ворохта будет отправляться из Львова 31 мая и 1 июня в 15:22, Ивано-Франковск 17:39 — 17:43, Яремче 19:10 — 19:14, Татаров-Буковель 19:39 — 19:41, Ворохта 19:52, а 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов следующим расписанием движения: Ворохта 19:52 — 19:56, Ясиня 20:34 — 20:36, Квасы 20:59 — 21:01, Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд № 815 Рахов — Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48, Квасы 04:07 — 04:09, Ясиня 04:31 — 04:33, Ворохта 05:12 — 05:18, Татаров-Буковель 05 :28 — 05:30, Яремче 06:03 — 06:07, Ивано-Франковск 07:50 — 07:55, прибытие во Львов в 10:07, а 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта (вместо Рахова) аналогичным расписанием движения.

Кроме того, поезд также будет останавливаться на станциях Ходоров, Янтарь, Галич, Делятин, Микуличин (Вороненко, Лазещина, Свидовец, Билин — в дни курсирования поезда в Рахов)

Просмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на обновленном вебсайте

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Напомним, Укрзализныця разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

С начала года «Укрзализныця» перевезла около 800 тыс. пассажиров в международном сообщении. В компании ожидают летом оживления спроса на международные рейсы.

«Укрзализныця» ускорит поезд из Киева в Варшаву с 9 июня. Время поездки удалось сократить на 1 час 23 минуты благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорохуск.

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