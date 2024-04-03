Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников: сколько денег выманили в 2023 году — Finance.ua
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Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников: сколько денег выманили в 2023 году

Личные финансы
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Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников: сколько денег выманили в 2023 году
Украинцы все чаще становятся жертвами мошенников: сколько денег выманили в 2023 году, Фото: Freepik
Количество незаконных действий с платежными картами, по которым были получены убытки, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Сумма убытков

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.
Средняя сумма одной незаконной операции в прошлом году составила 3065 гривен, что на 39% больше, чем в 2022 году (в 2022 году — 2200 гривен).
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По данным НБУ, начиная с 2023 года, данные по убыткам подают не только банковские учреждения, но и операторы почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие право на осуществление эмиссии и/или эквайринга электронных платежных средств в соответствии с Законом Украины «О платежных услуги». Доля убытков у таких учреждений в общей сумме убытка от незаконных действий за 2023 год составила 0,4%, по количеству случаев — 0,2%.

Самые распространенные сценарии платежного мошенничества:

  • рассылка мошенниками фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов;
  • изготовление дубликата SIM-карты, в частности электронной SIM-карты, финансового номера телефона клиента в результате выманивания кодов доступа к приложениям мобильных операторов связи;
  • звонок от лиц, выдающих себя за работников службы безопасности банка, чтобы получить реквизиты платежной карты;
  • распространение сообщений в месседжерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в социальных сетях или Интернете.
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Мошенничество с платежными картами в прошлом году чаще всего происходило через Интернет — 83% от общего количества случаев. В то же время, только 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
Средняя сумма одной незаконной операции в сети Интернет в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году — 2408 гривен).

Правила использования платежных карт

Ни в коем случае не следует разглашать реквизиты платежных карт (номер карты, срок действия, три цифры на обороте карты (CVV-код), логин и пароль для входа в интернет-банкинг).
Также особенно опасно разглашение одноразовых паролей, направляемых в смс-сообщении от поставщик платежных услуг (в том числе банков) и мобильных операторов связи, персональных данных и т. д.
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Кроме того, с целью усиления защиты персональных данных следует пройти идентификацию у оператора мобильной связи (т.е. «подвязать SIM-карту к своим идентификационным данным) и не использовать неперсонифицированные SIM-карты как финансовый номер телефона.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ
Напомним, пользуясь бесплатной сетью открытого доступа Wi-Fi в общественных местах, кафе и транспорте, следует понимать, что существует риск для ваших личных и финансовых данных.
Банки и международные платежные системы заботятся о безопасности платежей, именно поэтому расчеты банковской картой или смартфоном, оплата за товары и услуги в интернете или перевод средств онлайн защищены. Однако максимально защитить личную и финансовую информацию можно только в том случае, если вы правильно пользуетесь банковской картой.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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