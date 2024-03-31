Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников

Мир
10
Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников
Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников, Фото: gsminfo.com.ua
Одним из распространенных методов мошенничества в Польше является выманивание ВLIК-кода, который используется для различных финансовых операций. Его нужно очень тщательно беречь. Сейчас в Польше находятся многие украинцы, поэтому стоит знать, как не попасть на крючок мошенников.
Об этом пишет yavp.pl.
Читайте также

Для чего нужен ВLІК-код

С помощью этого кода владельцы могут:
  • рассчитываться за покупки в магазинах;
  • платить в интернете;
  • снимать наличные деньги;
  • пополнять счет в терминалах самообслуживания;
  • совершать переводы денежных средств и т. д.
Все это можно делать без необходимости иметь при себе платежную карту.
Именно поэтому мошенники «охотятся» за ВLІК-кодами, ведь так они могут получить доступ к чужим деньгам.
Читайте также

Как мошенники выманивают ВLІК-код

Чаще всего злоумышленники действуют через социальные сети и мессенджеры. Украинцев предупреждают о трех распространенных схемах использования ВLIК-кода:
  • Телефонный звонок из банка. Злоумышленник притворяется сотрудником финучреждения и сообщает о несанкционированном вмешательстве в личный счет. Чтобы заблокировать карту или предпринять другие предупреждающие меры, просит сгенерировать BLIK-код.
  • Заем ​​от родственников или друзей. Мошенник взламывает чужой аккаунт в соцсети и пишет друзьям о затруднительном финансовом положении. Обычно близкие люди соглашаются занять деньги на определенное время, а BLIK-код помогает быстро отправить нужную сумму.
  • OLX-покупки. Аферисты пишут продавцу товара о желании купить его, но хотят сделать заказ через InPost. Если собеседник согласится, получит ссылку на фишинговый сайт, где нужно указать банковские данные и ввести ВLIК-код, чтобы подтвердить платеж.
Читайте также
Украинских граждан, которые находятся в Польше, просят не разглашать личную информацию, даже если представляются банком или другим официальным учреждением.
Для начала необходимо подробно проверить, действительно ли вы разговариваете с настоящим представителем или знакомым человеком, прежде чем соглашаться на сотрудничество.

Справка Finance.ua:

  • Не разглашайте данные карты. Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), PIN-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS.
  • Меняйте PIN-код и пароли. После получения карты необходимо изменить PIN-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте PIN-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу.
  • Не отвечайте на подозрительные вопросы. Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-либо персональные данные или одноразовый код из SMS.
  • Не теряйте времени. В случае, если с вашей карты начали списываться средства, нужно быстро обращаться в ваш банк с просьбой заблокировать карту. Работники сообщат вам о последующих действиях.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.