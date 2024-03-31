Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников — Finance.ua

Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников Сегодня 16:03 — Мир

Мошенники выманивают ВLIК-код в Польше: как украинцам не попасть в сети злоумышленников, Фото: gsminfo.com.ua

Одним из распространенных методов мошенничества в Польше является выманивание ВLIК-кода, который используется для различных финансовых операций. Его нужно очень тщательно беречь. Сейчас в Польше находятся многие украинцы, поэтому стоит знать, как не попасть на крючок мошенников.

Об этом пишет yavp.pl.

Для чего нужен ВLІК-код

С помощью этого кода владельцы могут:

рассчитываться за покупки в магазинах;

платить в интернете;

снимать наличные деньги;

пополнять счет в терминалах самообслуживания;

совершать переводы денежных средств и т. д.



Все это можно делать без необходимости иметь при себе платежную карту.

Именно поэтому мошенники «охотятся» за ВLІК-кодами, ведь так они могут получить доступ к чужим деньгам.

Как мошенники выманивают ВLІК-код

Чаще всего злоумышленники действуют через социальные сети и мессенджеры. Украинцев предупреждают о трех распространенных схемах использования ВLIК-кода:

Телефонный звонок из банка. Злоумышленник притворяется сотрудником финучреждения и сообщает о несанкционированном вмешательстве в личный счет. Чтобы заблокировать карту или предпринять другие предупреждающие меры, просит сгенерировать BLIK-код.

Злоумышленник притворяется сотрудником финучреждения и сообщает о несанкционированном вмешательстве в личный счет. Чтобы заблокировать карту или предпринять другие предупреждающие меры, просит сгенерировать BLIK-код. Заем ​​от родственников или друзей. Мошенник взламывает чужой аккаунт в соцсети и пишет друзьям о затруднительном финансовом положении. Обычно близкие люди соглашаются занять деньги на определенное время, а BLIK-код помогает быстро отправить нужную сумму.

Мошенник взламывает чужой аккаунт в соцсети и пишет друзьям о затруднительном финансовом положении. Обычно близкие люди соглашаются занять деньги на определенное время, а BLIK-код помогает быстро отправить нужную сумму. OLX-покупки. Аферисты пишут продавцу товара о желании купить его, но хотят сделать заказ через InPost. Если собеседник согласится, получит ссылку на фишинговый сайт, где нужно указать банковские данные и ввести ВLIК-код, чтобы подтвердить платеж.

Украинских граждан, которые находятся в Польше, просят не разглашать личную информацию, даже если представляются банком или другим официальным учреждением.

Для начала необходимо подробно проверить, действительно ли вы разговариваете с настоящим представителем или знакомым человеком, прежде чем соглашаться на сотрудничество.

Справка Finance.ua:

Не разглашайте данные карты . Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), PIN-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS.

. Не сообщайте никому полные реквизиты карты (номер, срок действия и СVC2-код), PIN-код, пароль для входа в онлайн-банкинг или какие-либо другие пароли и коды, отправленные в SMS. Меняйте PIN-код и пароли . После получения карты необходимо изменить PIN-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте PIN-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу.

. После получения карты необходимо изменить PIN-код, который вам предоставили. Это можно сделать в банкомате. Время от времени меняйте PIN-коды карт, а также пароли к онлайн-банкингу. Не отвечайте на подозрительные вопросы . Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-либо персональные данные или одноразовый код из SMS.

. Часто мошенники притворяются представителями банка, однако настоящие работники никогда не попросят сообщить им какие-либо персональные данные или одноразовый код из SMS. Не теряйте времени. В случае, если с вашей карты начали списываться средства, нужно быстро обращаться в ваш банк с просьбой заблокировать карту. Работники сообщат вам о последующих действиях.

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