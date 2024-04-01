Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать — Finance.ua
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Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать

Личные финансы
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Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать
Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать, Фото: delo.ua
Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам в рамках экспериментального проекта жениться в приложении Дія.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
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«Раньше из-за невозможности увидеться вживую многие невесты откладывали узаконивание отношений. Процесс государственной регистрации брака планируется полностью перевести в электронную форму. Особенно актуальна женитьба онлайн для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии», — сказано в сообщении.

Как будет работать женитьба в Дії

  • невесты заполняют заявление о регистрации брака через приложение Дія;
  • женить молодоженов по видеосвязи будет работник ГРАГС;
  • подписывают актовую запись о браке посредством Дія.Підпис.
Напомним, недавно на портале Дія появилась возможность подавать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбирать место, время, формат и зал, где пройдет церемония.
«То есть в таком случае жениху и невесте необходимо было прийти в ГРАГС непосредственно только на регистрацию брака», — пояснили в Минцифры.
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Этой услугой уже воспользовалось более 22 тысяч украинских пар.
«А после запуска вышеупомянутого сервиса весь процесс заключения брака будет цифровизирован», — подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» также можно получить англоязычную версию некоторых документов;
  • украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться. При пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт;
  • в «Дії» напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.

Дія 4.0: какие сервисы появились в обновленном приложении

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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