Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать — Finance.ua

Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать Сегодня 11:44 — Личные финансы

Украинцы смогут заключать брак по видеосвязи в «Дії»: как это будет работать, Фото: delo.ua

Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам в рамках экспериментального проекта жениться в приложении Дія.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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«Раньше из-за невозможности увидеться вживую многие невесты откладывали узаконивание отношений. Процесс государственной регистрации брака планируется полностью перевести в электронную форму. Особенно актуальна женитьба онлайн для военных и пар, которые из-за войны находятся на расстоянии», — сказано в сообщении.

Как будет работать женитьба в Дії

невесты заполняют заявление о регистрации брака через приложение Дія;

женить молодоженов по видеосвязи будет работник ГРАГС;

подписывают актовую запись о браке посредством Дія.Підпис.

Напомним, недавно на портале Дія появилась возможность подавать заявление о государственной регистрации брака и сразу выбирать место, время, формат и зал, где пройдет церемония.

«То есть в таком случае жениху и невесте необходимо было прийти в ГРАГС непосредственно только на регистрацию брака», — пояснили в Минцифры.

Этой услугой уже воспользовалось более 22 тысяч украинских пар.

«А после запуска вышеупомянутого сервиса весь процесс заключения брака будет цифровизирован», — подытожили в министерстве.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» также можно получить англоязычную версию некоторых документов;

украинцы не могут пересекать государственную границу с помощью паспорта в приложении «Дія». Однако некоторые документы все же могут пригодиться. При пересечении границы граждане Украины должны обязательно иметь при себе физический паспорт;

в «Дії» напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.

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