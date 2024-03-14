«Дія» открывает код: насколько это безопасно — Finance.ua

«Дія» открывает код: насколько это безопасно
Министерство цифровой трансформации открыло код приложения «Дія», которое теперь могут использовать другие страны для создания собственных государственных сервисов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Что это даст? Теперь страны, которые интересуются развитием цифровой трансформации Украины, смогут ознакомиться с логикой работы приложения и использовать код для создания государственных сервисов на его основе.
«IT-специалисты смогут использовать лучшие решения для создания аналогов действия и собственных приложений на базе оупенсорса. Для этого нужно будет присоединиться к публичной лицензии», — говорится в сообщении Минцифры.
На первом этапе, кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, добавили по одному документу и сервису, чтобы на примерах показать логику работы «Дії» с данными. Для этого избрали Водительское удостоверение и Выписку о несудимости.
В дальнейшем Минцифры планирует расширять список сервисов и документов для тестирования.
Безопасно ли это
В коде нет доступа к реестрам.
«Если захотите протестировать логику работы Дії, специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с синтетическими данными», — подчеркивают в ведомстве.
Открытый код — мировая практика, используемая правительствами и технологическими компаниями во всем мире, среди них: Linux, Mozilla Firefox, Android. Также с таким подходом создается Европейский кошелек цифровой идентификации EUDI.
🔗 Ознакомиться с открытым кодом Дії и присоединиться к публичной лицензии можно по ссылке.
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