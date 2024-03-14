«Дія» открывает код: насколько это безопасно — Finance.ua

«Дія» открывает код: насколько это безопасно Сегодня 10:40

«Дія» открывает код: насколько это безопасно

Министерство цифровой трансформации открыло код приложения «Дія», которое теперь могут использовать другие страны для создания собственных государственных сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Что это даст? Теперь страны, которые интересуются развитием цифровой трансформации Украины, смогут ознакомиться с логикой работы приложения и использовать код для создания государственных сервисов на его основе.

«IT-специалисты смогут использовать лучшие решения для создания аналогов действия и собственных приложений на базе оупенсорса. Для этого нужно будет присоединиться к публичной лицензии», — говорится в сообщении Минцифры.

На первом этапе, кроме общего кода серверной и мобильной части приложения, добавили по одному документу и сервису, чтобы на примерах показать логику работы «Дії» с данными. Для этого избрали Водительское удостоверение и Выписку о несудимости.

В дальнейшем Минцифры планирует расширять список сервисов и документов для тестирования.

Безопасно ли это

В коде нет доступа к реестрам.

«Если захотите протестировать логику работы Дії, специально для этого в тестовую среду загрузили вымышленных пользователей с синтетическими данными», — подчеркивают в ведомстве.

Открытый код — мировая практика, используемая правительствами и технологическими компаниями во всем мире, среди них: Linux, Mozilla Firefox, Android. Также с таким подходом создается Европейский кошелек цифровой идентификации EUDI.

🔗 Ознакомиться с открытым кодом Дії и присоединиться к публичной лицензии можно по ссылке.

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