Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы — Finance.ua
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Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы

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Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы
Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы, Фото: freepik
Среди опрошенных украинцев 57% считают, что коррупцию нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах. В 2017 году так считали всего треть граждан. В то же время, по мнению респондентов, уровень коррупции в стране растет.
Об этом свидетельствуют результаты ежегодных исследований, проведенных компанией Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Изменения в отношении к коррупции

В 2015 году каждый пятый украинец считал взятки и неофициальные услуги допустимыми, а половина допускала возможность использования коррупции для решения своих проблем, свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.
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В 2024 году 14,6% респондентов оправдывали коррупцию, в то время как почти 60% полностью отметают такие практики (по исследованию по заказу НАПК).
Наибольший скачок в отношении коррупции произошел в 2022 году, когда более 57% украинцев заявили о нулевой толерантности к взяткам. Такой уровень антикоррупционных взглядов удерживается три года подряд.

Рост готовности сообщать о коррупции

Также возросла готовность сообщать о коррупции: в 2017 году это было всего 14,7% граждан, а в 2024-м — уже треть.
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В 2023 году почти 10% столкнувшихся с коррупцией обратились в правоохранительные органы (в 2017 году таких было менее 2%).
В то же время, сами случаи коррупции стали реже: в 2020 году с ними сталкивались 27% украинцев, а в 2024-м — 18,7%.
Среди населения в 2024 году коррупция занимает второе место среди общественных проблем — 79,4% опрошенных украинцев считают ее очень серьезной, что больше аналогичного показателя в 2023 году на 7,8%. Что касается представителей бизнеса, то так считают 76% — это на 3% больше, чем в 2023 году.
Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы
Обе категории считают политическую коррупцию наиболее серьезным типом коррупции — 80,2 и 26,8% соответственно.
Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы
Предприниматели оценивают уровень коррупции в своей сфере ниже, чем в стране — в 2024 году этот показатель составляет 2,35 балла из 5 (для сравнения: 2,17% было в 2022 году).
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Наиболее коррумпированными сферами население по пятибалльной шкале считает судебную систему (4,49), таможню (4,40) и пограничный контроль (4,26).
Бизнес выделяет таможню (4,47), выдачу разрешений и добычу полезных ископаемых (4,45), а также публичные закупки в строительстве и ремонте дорог (4,42).
Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы
В 2024 году 69,1% украинцев полагали, что уровень коррупции вырос (против 61,2% в 2023 году), из них 35,6% - что он значительно увеличился.
Такого же мнения придерживаются 57% бизнесменов (против 46,3% в 2023 году), а 31,4% отметили резкий рост (в 2023 году показатель был 22,5%).
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Ответственность за борьбу с коррупцией граждане и бизнес традиционно возлагают на президента, парламент и НАБУ. В 2024 году в бизнес-сообществе к этому перечню добавили Кабмин и министерства.
Украинцы ответили, какие сферы в стране наиболее коррумпированы
Эффективность антикоррупционной деятельности госорганов в 2024 году снизилась второй год подряд, хотя показатели превышают уровень 2021 года.
Эффективной в борьбе с коррупцией респонденты считают СБУ, однако ее оценка тоже ухудшилась.
В то же время возросла информированность об антикоррупционных органах: наиболее известны Нацполиция (23,5% среди населения и 46,1% среди бизнеса), НАБУ (8,7 и 22,8%) и ГБР (8,7 и 22,5%).
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Осведомленность об электронных сервисах, заменяющих коррупционные схемы, у бизнеса (59,9%) значительно выше, чем у населения (36,1%), хотя последний показатель вырос с 29,4% в 2023 году.
Наиболее популярны среди граждан сервисы электронных очередей и медицинских услуг, а среди предпринимателей — электронный кабинет на сайте ГНС.
По материалам:
theБабель
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