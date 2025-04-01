Каким будет курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз ICU — Finance.ua
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Каким будет курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз ICU

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Каким будет курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз ICU
Каким будет курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз ICU
Курс доллара в последнее время стабилизировался около отметки 41,5 гривен. НБУ может не торопиться с девальвацией гривны в ближайшие месяцы.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
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Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе НБУ пришлось удовлетворять ситуативно возросший спрос на валюту: интервенции выросли на треть до 846 млн долларов.

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«Вполне возможно, что к концу месяца и квартала предприятия активизировали покупку валюты для выплаты дивидендов и/или процентов по иностранным кредитам», — считают аналитики.
Увеличение интервенций позволило НБУ даже усилить официальный курс гривны на 0,1% до 41,49 грн/доллар. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели осталась на уровне 41,2−41,8 грн/доллар.
Каким будет курс доллара в ближайшие месяцы: прогноз ICU
«Действия НБУ показывают, что регулятор стремится сохранять официальный курс около 41,5 грн/доллар, даже несмотря на то, что происходило резкое и значительное увеличение покупки валюты на межбанковском рынке», — отмечают в инвесткомпании ICU.
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По мнению аналитиков, НБУ может продолжить откладывать переход к постепенному ослаблению курса гривны, демонстрируя длительную курсовую стабильность.
«Кроме того, предусмотренный меморандумом МВФ запланированный рост международной финансовой помощи в 2025 году может дать НБУ дополнительные аргументы не спешить с ослаблением курса гривны в ближайшие месяцы», — говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

  • По мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать несколько меньший курс. Он считает, что среднегодовой будет примерно 43−44 грн, а до конца года может вырасти до 46−46,5 грн;
  • начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой не исключает, что Пасха в апреле при определенных условиях может увеличить предложение на наличном рынке на 10−15%. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5−42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%;
  • текущий прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года — 45,7 гривны за доллар.
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По материалам:
РБК-Україна
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