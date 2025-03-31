Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира — Finance.ua
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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

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Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
В течение завершающей недели марта на валютном рынке Украины (ВРУ) ощущалось увеличение объемов торгов, соответственно в пределах 0,4−0,5% менялись и официальные курсы НБУ:
  • 24 марта — 41,5277 грн/$
  • 25 марта — 41,6446 грн/$
  • 26 марта — 41,6949 грн/$
  • 27 марта — 41,5644 грн/$
  • 28 марта — 41,4863 грн/$
  • 31 марта — 41,4787 грн/$.
Наличный рынок не повторял движение официального курса, а жил собственной жизнью. Только во вторник средние курсы купли/продажи поднялись на 2−4 копейки — до 41,30/41,85 грн/$. Но все последующие дни доллар постоянно дешевел: до 41,23/41,79 грн/$ в среду и до 41,13/41,70 грн/$ вечером пятницы. Разница с официальным курсом держится на уровне 0,5%: вдвое меньше целевого 1%.

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Торговля на ВРУ была довольно оживленной и ощущалось увеличение объемов торгов. В понедельник рынок открылся котировками на уровне 41,55/41,58 грн/$, но в результате увеличения спроса на иностранную валюту котировки выросли до отметки 41,67/41,68 грн/$. Во вторник котировки продолжили расти, достигая уровня 41,74 грн/$, но уже во второй половине дня в связи с увеличением предложения иностранной валюты гривна начала свое укрепление, достигнув значений 41,57/41,59 грн/$ до завершения торгов. В последующие дни недели котировки продолжили свое снижение до отметок 41,53/41,55 грн/$ в среду, 41.47/41,51 грн/$ в четверг и достигли отметок 41,45/41,48 грн/$ в пятницу.
ВРУ ощущал постоянную поддержку регулятора. Национальный банк ежедневно выходил с продажей валюты, покрывая структурный дефицит — больше всего 25 и 27 марта.
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В итоге НБУ пришлось увеличить общий недельный объем интервенций на 31,4% относительно предыдущей недели. Согласно его официальному отчету, в течение 24−28 марта размер интервенций составил $845,63 млн. То есть, остался ниже нынешних максимумов.
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
«Среднедневной объем интервенций регулятора вырос со $128,7 млн ​​до $169,1 млн по сравнению с предыдущей неделей. Наблюдаем постепенное увеличение валютного спроса, который заметно утихал во второй половине февраля и был незначительным почти весь март. Теперь наблюдаем возобновление покупок доллара. Они не достигли максимумов, только выходят на средние показатели», — рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
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Наращивание объемов торговли на ВРУ имеет большую бизнес-составляющую.
«На торги влияет сезонная составляющая, о которой говорили и до того, — проходят валютные продажи под посевную, и одновременно покупка доллара под поставку топлива и удобрений под нее же. Минагрополитики как раз отчиталось, что на 28 марта засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур из запланированных 5,7 млн ​​га, то есть почти 10% от запланированного на этот год. Так что мы только в начале тренда. К тому же все понимают, что страна, которая более трех лет отстаивает свою свободу на поле боя, продолжит делать импортные закупки оборотного характера, на которые тоже нужна инвалюта», — отметила Золотько.
Топ-менеджер Unex Bank добавила, что в условиях роста валютного спроса со стороны бизнеса наблюдается уменьшение интереса к инвалюте со стороны населения. Прежде всего это видно по уменьшению нагрузки на кассы банков, где в марте уменьшаются объемы продаж. Тренд подтверждают и отчеты Нацбанка за предыдущий месяц.
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На прошлой неделе регулятор обнародовал данные о ввозе в Украину иностранной наличной банкноты, из которых видно уменьшение на 38,8% в феврале общего объема по сравнению с январем 2025 года — до $1,08 млрд. Что также на 5% меньше показателя февраля 2024-го, когда импортировали инвалюты на $1,14.
Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
«Население понемногу уменьшает интерес к инвалюте. Иностранной банкноты на рынке достаточно. Это можно объяснить несколькими причинами: насыщенностью наличного рынка благодаря прошлым поставкам (в среднем $1,3 млрд в месяц в 2024-м) и продажей доллара со стороны фермеров под новый агросезон, который иногда накапливался и в наличной форме. Но что не менее важно — текущим укреплением гривны и увеличением привлекательности гривневых депозитов благодаря повышению НБУ учетной ставки с 14,5% до 15,5%», — считает Анна Золотько.
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По материалам:
Finance.ua
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