Курс доллара в апреле: банкир рассказал, что будет с валютой — Finance.ua

Курс доллара в апреле: банкир рассказал, что будет с валютой Сегодня 17:04 — Валюта

Курс доллара в апреле: банкир рассказал, что будет с валютой

Стабильность валютного рынка весьма условна, и апрель в этом плане не станет исключением. Экономические и геополитические факторы, политика Нацбанка, будут формировать общий вектор курсовых изменений.

Об этом сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка

Как отметил банкир, с декабря 2024 года Нацбанк уже трижды повышал учетную ставку — с 13% до 15,5%. Инфляционные показатели пока держатся в пределах 13−15% год к году, а среднемесячный рост цен в первом полугодии ожидается на уровне 0,8−1,5%.

По его мнению, благодаря режиму «управляемой гибкости» и валютным интервенциям НБУ колебания курса не будут резкими, а спрос и предложение будут находиться в балансе. Вместе с тем, дальнейшие возможные монетарные решения будут зависеть от эффекта уже примененных мартовских изменений (очередное заседание монетарного комитета запланировано на 17 апреля).

«Если не возникнет новых экономических или политических угроз, валютный рынок в апреле не испытывает серьезных потрясений», — сказал он.

Лесовой не исключает, что Пасха в апреле при определенных условиях может увеличить предложение на наличном рынке на 10−15%.

будет колебаться в диапазоне 41,5−42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%. На мой взгляд, это возможное максимальное значение доллара в апреле, допустимая, экономически обусловленная планка. Однако, как это было уже не раз в течение этого года, реальный курс может быть ниже», — добавил он. «Ожидается, что курс доллара , а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%. На мой взгляд, это возможное максимальное значение доллара в апреле, допустимая, экономически обусловленная планка. Однако, как это было уже не раз в течение этого года, реальный курс может быть ниже», — добавил он.

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Банкир считает, что международная стоимость доллара, геополитические обстоятельства прекращения войны лишь косвенно могут влиять на украинский валютный рынок. Они не будут доминировать в курсообразовании.

«Украина живет в непростых условиях войны, Нацбанк остается главным игроком на рынке, который реализует довольно эффективную стратегию: пока оснований для кризиса на рынке нет. А курс доллара на мировых рынках — это для нас скорее вспомогательный фактор для сопоставления и анализа основных процессов. Что касается возможных переговоров о прекращении войны, то это тоже не является прямым фактором, который может значительно повлиять на спрос и предложение», — считает Лесовой.

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