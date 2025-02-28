ГБР уличило должностных лиц ВСУ в организации коррупционной схемы в столичном и волынском ТЦК — Finance.ua

ГБР уличило должностных лиц ВСУ в организации коррупционной схемы в столичном и волынском ТЦК
Государственное бюро расследований уведомило о подозрении двух должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины, организовавших незаконную схему обновления военно-учетных данных в одном из ТЦК и СП Киева и одном из ТЦК и СП Волынской области.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
В январе 2025 года подполковник сообщил одному из военнообязанных, что у него есть знакомые в ТЦК и СП Киева. При их «содействии» он мог бы обновить военно-учетные данные и внести необходимые сведения в реестр «Оберег». Стоимость таких услуг составила 4 тысячи долларов США. После прохождения всей необходимой процедуры обновления военно-учетных данных должностное лицо получило указанную им сумму.
Впоследствии, во время встреч с другими военнообязанными, подполковник сообщил, что у него есть другой налаженный механизм по обновлению военно-учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области и может помочь сделать это за денежное вознаграждение. Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона, и имеет соответствующие связи. Подполковник подчеркнул, что «клиентам» даже не нужно ехать в Волынскую область. Он заверил, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании «клиентов» на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составила $9 тысяч.
В феврале 2025 года полковник из командования одного из родов войск ВСУ, связался с и.о. начальника одного из ТЦК и СП Волынской области и попросил помочь его подчиненному за соответствующее денежное вознаграждение.
За это время схемой воспользовались три военнообязанных, которые передали денежное вознаграждение двумя частями 9 и 13 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали фигурантов при получении третьей части взятки.
Должностные лица уведомлены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет лишения свободы.
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