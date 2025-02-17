В Николаевском ТЦК разоблачили схему заработка на родственниках военнообязанных — Finance.ua
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В Николаевском ТЦК разоблачили схему заработка на родственниках военнообязанных

Криминал
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В Николаевском ТЦК разоблачили схему заработка на родственниках военнообязанных
В Николаевском ТЦК разоблачили схему заработка на родственниках военнообязанных
Государственное бюро расследований задержало сотрудника Николаевского РТЦК и СП, который с подельником требовал деньги с семей военнообязанных.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Деньги требовали у родственников мужчин, которых доставляли в центр комплектования для проверки военно-учетных документов. Если за ними приезжали их родные, то к ним подходил гражданский подельник работника ТЦК и предлагал за деньги «решить вопрос».
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За 4,5 тыс. долларов США дельцы обещали повлиять на должностных лиц ТЦК и отпустить военнообязанного домой.
Правоохранители задержали работника ТЦК с сообщником при получении оплаты за такую ​​услугу от родственников мобилизованного, уже вступившего в ряды ВСУ. О том, что с его семьи требовали деньги, он узнал только после задержания участников схемы.
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Сотрудник ТЦК и его сообщник уведомлены о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369−2 УК Украины).
Решается вопрос избрания задержанным меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
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