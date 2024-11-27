На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР Сегодня 05:49 — Личные финансы

На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали от военнообязанных деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

За деньги работники ТЦК обещали «отпустить» военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы. Эта услуга оценивалась в 4,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители, в частности, задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, у которого есть родственники среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях была отсрочка от мобилизации.

21 ноября 2024 года работники ГБР задержали одного из посредников во время получения оплаты за «услугу». Решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников аферы.

Задержанный уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Во время обыска в жилище одного из возможных фигурантов, он достал табельное оружие и направил его на сотрудников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый ​​мобильный телефон и выйти из его дома.

В настоящее время он задержан и уведомлен о подозрении в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.

За совершенное ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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