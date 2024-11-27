На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР

Личные финансы
7
На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР
На блокпостах Одесщины работники ТЦК требовали деньги за отсрочку от мобилизации — ГБР, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований разоблачило сотрудников Одесского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали от военнообязанных деньги на блокпостах области. Они останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в ТЦК для мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
За деньги работники ТЦК обещали «отпустить» военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы. Эта услуга оценивалась в 4,5 тыс. долларов США. В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Правоохранители, в частности, задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, у которого есть родственники среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях была отсрочка от мобилизации.
21 ноября 2024 года работники ГБР задержали одного из посредников во время получения оплаты за «услугу». Решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников аферы.
Задержанный уведомлен о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Во время обыска в жилище одного из возможных фигурантов, он достал табельное оружие и направил его на сотрудников ГБР. Он привел огнестрельное оружие в боевое положение, угрозами требовал вернуть изъятый ​​мобильный телефон и выйти из его дома.
В настоящее время он задержан и уведомлен о подозрении в покушении на убийство сотрудников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности.
За совершенное ему может грозить пожизненное лишение свободы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.