БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ Сегодня 10:12 — Криминал

БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты дела подделывали письма-просьбы от имени благотворительных организаций, в которых указывали на потребность в транспортных средствах для ВСУ. Таким образом злоумышленники избегали уплаты пошлин и налогов при импорте автомобилей. Транспорт реализовывали за наличные деньги.

В ходе санкционированных обысков изъяли 5 транспортных средств, оформленных на благотворительные организации, документы, черновые записи, компьютерную технику и мобильные телефоны.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам. Как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.

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