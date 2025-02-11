БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ — Finance.ua
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БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ

Криминал
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БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ
БЭБ разоблачило схему нелегального ввоза авто для ВСУ, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачило схему незаконного ввоза автомобилей под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что фигуранты дела подделывали письма-просьбы от имени благотворительных организаций, в которых указывали на потребность в транспортных средствах для ВСУ. Таким образом злоумышленники избегали уплаты пошлин и налогов при импорте автомобилей. Транспорт реализовывали за наличные деньги.
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В ходе санкционированных обысков изъяли 5 транспортных средств, оформленных на благотворительные организации, документы, черновые записи, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам. Как отмечают в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн ​​гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза.
По материалам:
Finance.ua
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